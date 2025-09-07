  1. استانها
سیستان و بلوچستان با برداشت ۱۵۰۰ تن پسته قطب نوظهور پسته در کشور است

زاهدان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، این استان را به عنوان قطب نوظهور تولید پسته کشور معرفی و از برنامه‌های توسعه‌ای این محصول استراتژیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده گفت: سطح زیر کشت پسته در استان سیستان و بلوچستان ۱۳۲۰۰ هکتار است که ۱۱۲۰۰ هکتار آن بارور و مابقی غیر بارور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: تاکنون حدود ۱۵۰۰ تن از محصول امسال برداشت و به بازار مصرف عرضه شده است.

وی ابراز داشت: به دلیل شرایط مطلوب آب‌وهوایی و استفاده کم از سموم، می‌توان از پسته این استان به عنوان یک محصول سالم و ارگانیک نام برد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از برگزاری دوره‌های آموزشی برای باغداران و همچنین تجهیز کارگاه‌های فرآوری با ظرفیت فعلی ۲۵۰۰ تن و توسعه آتی ۱۱۰۰۰ تن خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: سیستم آبیاری تحت فشار در ۴۸۰۰ هکتار از باغات پسته استان اجرا شده که برای مقابله با کم‌آبی ضروری است.

