پنجمین کندل سبز و صعودی شاخص کل در سایه سنگین تردیدها

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ بورس تهران با ثبت پنجمین کندل صعودی متوالی، شاخص کل خود را با جهشی ۲۷ هزار و ۸۰۶ واحدی معادل ۱.۰۹ درصد به سطح ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۶۵۷ واحد رساند؛ ارتفاعی که حالا تنها یک گام تا ورود به کانال ۲.۶ میلیون واحدی و برخورد با نخستین ناحیه مقاومتی ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار واحدی فاصله دارد.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۴ هزار و ۳۱ واحدی معادل ۰.۵۲ درصد، به عدد ۷۷۹ هزار و ۴۰۴ واحد رسید.

رشد شاخص‌ها در سایه معاملات کاهشی

ارزش بازار بورس تهران امروز به بیش از ۷۷ میلیون و ۷۴۴ هزار میلیارد تومان رسید. در پایان معاملات، تعداد ۳۸۳ هزار و ۶۴۷ فقره معامله انجام شد که در مجموع ارزشی بالغ بر ۹۸ هزار و ۷۹۸ میلیارد تومان و حجمی معادل ۲۲ میلیارد و ۸۲۴ میلیون سهم داشت.

این اعداد در ظاهر چشمگیرند، اما ارزش معاملات خرد — معیار واقعی سنجش دمای نقدینگی بازار — به ۶ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان محدود ماند که نسبت به دیروز (۸ هزار و ۲۵۱ میلیارد تومان) کاهش محسوسی نشان می‌دهد.

نقدینگی؛ ورودی مثبت حقیقی‌ها با تضاد در سرانه‌ها

امروز جریان نقدینگی با ثبت ۸۲۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی به‌واسطه فروش حقوقی‌ها و ۹۹۷ میلیارد تومان خروج سرمایه از صندوق‌های درآمد ثابت همراه شد.

با این حال، سرانه خرید حقیقی تنها ۲۰.۴ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ۴۷.۸ میلیون تومان بود.

این شکاف معنادار، حاکی از آن است که بخشی از سرمایه‌گذاران با قدرت و سرمایه بالاتری در حال خروج از بازار هستند یا حداقل تمایلی به افزایش ریسک ندارند. همین عدم هم‌خوانی سرانه‌ها نشان می‌دهد که وزن فروشندگان قدرتمند، همچنان بر دوش بازار سنگینی می‌کند. این وضعیت، ادامه رشد را با اما و اگر همراه می‌سازد.

صف‌ها؛ تقاضا بیشتر شد اما فشار فروش پابرجاست

در پایان معاملات، ۱۲۳ نماد با صف خرید به ارزش ۵۹۸ میلیارد تومان و ۹۷ نماد با صف فروش به ارزش ۱٬۷۸۱ میلیارد تومان بسته شدند. مقایسه با دیروز نشان می‌دهد تعداد و ارزش صف‌های خرید رشد چشمگیری داشته و شمار صف‌های فروش کاهش یافته، اما هنوز حجم پول حبس‌شده در صف فروش بسیار بالاست.

شاخص‌سازها و پرتراکنش‌ها

«فملی» با ۳٬۸۱۸ واحد، «فارس» با ۳٬۶۳۶ واحد و «پارسان» با ۲٬۲۲۲ واحد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

بر مبنای تعداد معاملات هر نماد، «خودرو» با ۱۷٬۱۰۱ معامله، «خساپا» با ۱۰٬۸۸۶ معامله و «وبملت» با ۱۰٬۶۳۲ معامله پرتراکنش‌ترین‌ها بودند.

فرابورس؛ رشد آرام و رهبری «آریا» و «فزر»

شاخص کل فرابورس با رشد ۱۱۱ واحدی معادل ۰.۴۸ درصد به عدد ۲۳٬۴۹۱ واحد رسید. «آریا» و «فزر» بیشترین اثر مثبت را داشتند و «فزر» با ۷٬۳۸۸ معامله صدرنشین فهرست پرتراکنش‌ها شد.

مقایسه با دیروز؛ رشد شاخص، افت ارزش معاملات

دیروز شنبه ۱۵ شهریور، شاخص کل بورس ۱۹٬۳۲۷ واحد رشد داشت و ارزش معاملات خرد به ۸٬۲۵۱ میلیارد تومان رسید.

امروز با وجود رشد بیشتر شاخص (۲۷٬۸۰۶ واحد)، ارزش معاملات خرد کاهش یافت که می‌تواند نشانه‌ای از احتیاط معامله‌گران باشد.

ورود پول حقیقی امروز جایگزین خروج روز گذشته شد، اما اختلاف فاحش سرانه فروش و خرید، پیام روشنی از سنگینی فروشندگان بزرگ به همراه دارد.

چشم‌انداز؛ مقاومت پیش‌رو و وابستگی به نقدینگی

بررسی تکنیکالی نشان می‌دهد شاخص کل برای عبور از محدوده ۲.۶۴۰ تا ۲.۷۰۰ میلیون واحد به محرک قوی نیاز دارد. اگر فشار فروش و پایین بودن ارزش معاملات ادامه یابد، احتمال عقب‌نشینی و حتی اصلاح به سطوح پایین‌تر بالا می‌رود.

در مقابل، رشد تدریجی و پایدار ارزش معاملات و تقویت محسوس قدرت خریداران، امید به ادامه روند صعودی را زنده نگه می‌دارد.

به اعتقاد بسیاری از فعالان، بازار اکنون در وضعیت «خریدن سهم برای نوه و نتیجه» قرار گرفته؛ بسیاری از نمادها پس از اصلاح سنگین ارزنده شده‌اند، اما حتی این ارزندگی ممکن است با افت بیشتر، بیشتر هم شود.

اعتماد ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران قدیمی، بازگشت را دشوار کرده و به گفته برخی فعالان، بدون اراده «آقای بازار» شاخص کل جایی نمی‌رود؛ اگر اراده بر رشد بازار باشد، حتی در میانه جنگ نیز می‌توانند روند صعودی را قفل کنند. فشار روانی تهدیداتی نظیر مکانیزم ماشه نیز، به عقیده بسیاری، بیشتر بار ذهنی دارد تا اثر عملی قابل‌توجه در شرایط تحریمی موجود.