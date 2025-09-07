به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی اظهار داشت: مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان کنارک، پس از چندین روز کار اطلاعاتی دقیق، موفق شدند فردی را که به اتهام مشارکت در حمل و نگهداری ۵۸۵ کیلو گرم حشیش تحت تعقیب بوده را شناسایی، وی را که در محور کنارک به چابهار با خودرویش در حال تردد بود را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: متهم پس از بازجویی‌های اولیه، به مشارکت در حمل و نگهداری موادمخدر اعتراف و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.