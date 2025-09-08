الگوگیری از سیره نبوی وظیفه سنگین امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری شامگاه یکشنبه در آئین گرامیداشت چهلوهفتمین سالگرد شهیدان قیام ۱۷ شهریور، همزمان با فرا رسیدن هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص)، به تبیین جایگاه والای پیامبر خاتم و نقش بیبدیل ایشان در هدایت بشریت پرداخت.
وی با بیان اینکه حضرت محمد مصطفی (ص) برترین پیامبر و کاملترین انسان است، اظهار کرد: هنگامی که نام «احمد» برده میشود، در واقع یاد همه انبیا زنده میشود، چراکه پیامبر خاتم جلوه کامل و تجلی همه فضائل پیامبران الهی به شمار میرود.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ادامه داد: امت هر پیامبری باید به پیامبر زمان خود شباهت پیدا کند و امروز ما در عصری زندگی میکنیم که جلوههای نور پیامبر خاتم در وجود امیرالمؤمنین (ع)، حضرت زهرا (س) و ائمه اطهار (ع) تبلور یافته و اکنون این مسیر به حجت آخر، مهدی موعود (عج) رسیده است؛ کسی که تحققبخش آرمانهای پیامبر اسلام خواهد بود.
حاجعلیاکبری با تأکید بر مسئولیت سنگین مسلمانان در تداوم مسیر نبوی افزود: قرآن کریم پیامبر اکرم (ص) را الگوی کامل برای مسلمانان معرفی کرده است؛ از این رو امت اسلامی وظیفه دارد با الهام از سیره پیامبر و اهلبیت (ع) راه حق را ادامه دهد و در دوران حاضر نیز شباهت یافتن به انسان کامل زمان، حضرت ولیعصر (عج)، وظیفهای اساسی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت مقام شامخ شهیدان ۱۷ شهریور، خاطرنشان کرد: خون پاک آن شهیدان، نهتنها نهضت اسلامی را زنده نگه داشت، بلکه پیوند امت اسلامی با پیامبر خاتم و اهلبیت (ع) را در تاریخ معاصر به نمایش گذاشت و امروز نیز الهامبخش تداوم آرمانهای الهی است.
