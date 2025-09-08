وحدت مسلمانان رمز پیروزی اسلام برجهان کفر؛ضرورتی حیاتی برای امت واحده

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: «وحدت دینی» نه تنها یک ایده بلکه یک اصل حیاتی برای تمام ادیان الهی است که اسلام با تکیه بر آن، مسیر اتحاد مسلمانان را هموار کرده است.

از دیرباز، دین مبین اسلام با تأکید بر اصول مشترک میان مسلمانان، نظیر قرآن، پیامبر (ص) و قبله، همواره بر لزوم وحدت و همبستگی مسلمانان تأکید کرده است و این مفاهیم در ماه ربیع‌الاول، که در میان کردهای اهل سنت با عنوان «ماه مولود» شناخته می‌شود، به اوج خود می‌رسد، این ماه نه تنها یادآور ولادت پیامبر اسلام (ص) است، بلکه به‌طور نمادین به هفته وحدت تبدیل شده است.

در این هفته، مسلمانان از گروه‌های مختلف مذهبی و نژادی در سراسر جهان، گرد هم می‌آیند تا پیام مشترک وحدت و همبستگی را در برابر تهدیدات جهانی به گوش جهانیان برسانند و برگزاری مراسم‌های مولودی و پرداختن به ویژگی‌های اخلاقی و انسانی پیامبر اسلام (ص)، در این ایام به محوریت اصلی جشن‌ها تبدیل می‌شود.

برگزاری مراسم‌های مولودی و معرفی و بیان ابعاد مختلف شخصیت پیامبر اعظم و نقش اخلاقی پیامبر (ص) در هدایت جهانیان در مراسم‌های خاص این ماه بین مسلمانان محور اصلی برگزاری جشن‌ها است.

با توجه به اینکه پیامبر اکرم (ص) الگوی کامل انسانیت و محور وحدت امت اسلامی است، جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به سیره نبوی و ترویج اخلاق نیکو، محبت و وحدت است.

مشارکت پیروان مذاهب مختلف در مدیریت کشور بیانگر وحدت است

مدیر مرکز تخصصی علوم اسلامی امام شافعی سنندج در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: وحدت اسلامی واقعی در گرو تقسیم عادلانه قدرت و مشارکت پیروان مذاهب مختلف در مدیریت کشور است.

علی صارمی، اظهار کرد: لازمه تحقق وحدت اسلامی، تقسیم عادلانه قدرت و ثروت بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی در داخل ایران است و ایجاد اختلاف بین اهل سنت و شیعیان و القای تبلیغات فتنه‌انگیز میان برادران مسلمان حقیقتاً خطرناک است.

جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منادی وحدت بوده و همواره در هفته وحدت نیز جلساتی ملی و بین‌المللی با دعوت از علمای کشورهای اسلامی برای تاکید به اهمیت وحدت و همدلی برگزار کرده است

وی بیان کرد: هدف از وحدت اسلامی، یکی‌کردن مذاهب نیست و مؤسسان تقریب بین مذاهب اسلامی نیز قصد نداشته‌اند که مذاهب را به هم تبدیل کنند.

صارمی عنوان کرد: نزدیک‌کردن پیروان مذاهب به یکدیگر با تکیه بر مشترکات و قرار دادن مسلمانان در صف واحد در برابر دشمنان اسلام هدف اصلی تقریب مذاهب است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: انتخاب مدیران کلان بر اساس سرانه جمعیتی و بدون تبعیض مذهبی و قومی از ملزومات عملی تحقق وحدت اسلامی است.

وحدت، همدلی، برادری و همبستگی از ضروریات و اصول اساسی جامعه اسلامی است

ماموستا عبدالسلام محمدی امام جمعه دهگلان هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: وحدت و همدلی در آیات و روایات بسیاری بیان شده که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید حفظ وحدت، همدلی، برادری و همبستگی یکی از ضروریات دین و یکی از اصول اساسی در بین جامعه اسلامی است.

وی بیان کرد: در روایات هم گفته شده که اهل اسلام و مسلمانان نسبت به همدیگر احساس مسئولیت می‌کنند و در مشکلات و در سختی‌ها همراه و هم قدم با هم هستند.

ماموستا محمدی افزود: وحدت و همدلی و برادری یک اصل و یک اساس است که قرآن کریم در بحث امت واحده و در بحث امت اسلام این مسئله وحدت و همدلی رو به عنوان یک ضرورت دینی بیان کرده است.

امام جمعه دهگلان اذعان کرد: جمهوری اسلامی ایران در بدو تأسیس و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به عنوان منادی وحدت در ماه ربیع الاول در هفته وحدت، کنفرانس‌ها و جلساتی را در سطح ملی با دعوت از علما و نخبگان کشورهای اسلامی و در سطح استان‌های تلفیقی با دعوت از علما و اندیشمندان فرق و مذاهب اسلامی در باب اهمیت وحدت و همدلی و تأثیرگذاری این اصل مهم و اساسی برگزار می‌کند.

ماموستا محمدی بیان کرد: این جلسات به عنوان یک بیداری و به عنوان آگاه سازی برای علما، نخبگان و امت اسلامی مطرح شده و یکی از مهمترین مؤلفه‌های امت واحده همان مسئله هویت امت اسلامی است که در منابع روایی قرآن و سنت و احادیث فریقین بر تشکیل امت اسلامی و تشکیل امت واحده مسائل و مطالب بسیاری بیان شده است.

وی گفت: اهمیت وحدت و همدلی و اینکه مسلمانان در صف واحد در مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی در مناسبات اقتصادی، نظامی همکار، همسو و هم‌قدم باشند با هم که قطعاً این وحدت به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های هویت اسلامی و امت واحده مطرح است.

ماموستا محمدی عنوان کرد: اگر کشورهای اسلامی در کنفرانس‌ها، علما و نخبگان حضور فعال و پررنگی داشته باشند و با استفاده از رسانه‌ها و خطبه‌های نماز جمعه و جماعت و دیگر رسانه‌های جمعی اهمیت هویت اسلامی و امت واحده به آن صورتی که شایسته و بایسته است انجام شود قطعاً ما شاهد شکوهمندی امت اسلامی و حکومت‌های اسلامی و مسلمانان در تمام جهان خواهیم بود.

وحدت؛ ضرورتی حیاتی برای امت اسلامی

مدرس مدارس علوم دینی در کردستان نیز با تبریک میلاد باسعادت پیامبر مکرم اسلام و هفته وحدت تصریح کرد: پیامبر اسلام (ص) با اخلاق و عدالت خود امت واحدی ساخت، امروز نیازمند همان روحیه برادری هستیم.

ماموستا جمال خسروکردی در گفت با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه وحدت در تاریخ اسلام و آموزه‌های پیامبر اسلام (ص)، گفت: پیامبر اسلام با اخلاق عظیم و عدالت خود امت واحدی را بنیان‌گذاری کرد که امروز بیش از هر زمان دیگری مسلمانان به آن نیازمند هستند.

وحدت یک ضرورت حیاتی برای امت اسلامی است که تنها از این طریق می‌توان در برابر تهدیدات استکبار و صهیونیسم ایستادگی کرد و به عزت و اقتدار دست یافت

وی با تاکید بر اهمیت وحدت در دنیای امروز افزود: این وحدت نه تنها یک شعار، بلکه یک ضرورت حیاتی برای امت اسلامی است که تنها از این طریق می‌توان در برابر تهدیدات استکبار و صهیونیسم ایستادگی کرد و به عزت و اقتدار دست یافت.

خسروکردی تصریح کرد: تفرقه و اختلاف میان مسلمانان تنها به ضرر جهان اسلام است و مسلمانان باید در راستای تحقق وحدت اسلامی گام بردارند تا قدرت و همبستگی خود را در برابر دشمنان اسلام به نمایش بگذارند.

وحدت اسلامی حول محور پیامبر و قرآن شکل می‌گیرد

در شرایط فعلی که اتحاد رمز پیروزی مسلمانان در برابر جهان کفر است، اسلام معیار برتری تقوا خواهد بود که در این بین نه مذهب، نژاد یا قومیت، هیچکدام مطرح نیست و مسلمانان باید در عمل، نه شعار، وحدت را نشان دهند.

اشتراکات اساسی مسلمانان، مانند خدا، قبله، قرآن و پیامبر مشترک، از اصولی است که با پایبندی به آنها وحدت دائمی در برابر جبهه کفر جهانی را ممکن می‌کند.

وحدت یک تکلیف دینی است و وحدت اسلامی باید حول محور پیامبر و قرآن شکل بگیرد.

تقویت وحدت، همدلی و پیروی عملی از اخلاق و سنت پیامبر بر مسلمانان ضروری است و هفته وحدت ظرفیتی برای تعمیق اتحاد و برادری بین مسلمانان است که لزوم حفظ همبستگی امت اسلامی را ممکن می‌کند و هفته وحدت فرصتی برای تقویت اتحاد مسلمانان است، چرا که رمز وحدت و سعادت انسان‌ها در همین کلمه نهفته شده و قطعاً اسلام محور اصلی وحدت مسلمانان و گسترش دین اسلام است.