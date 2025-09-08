  1. استانها
افتتاح تعاونی مجتمع ورزشی موج در هفشجان

شهرکرد- شرکت تعاونی مجتمع ورزشی موج هفشجان با سرمایه‌گذاری ۴۳۴ میلیارد تومانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح شرکت تعاونی مجتمع ورزشی موج هفشجان صبح دوشنبه با حضور مسئولان استانی، فعالان حوزه تعاون و ورزش، و جمعی از سرمایه‌گذاران برگزار شد. در این مراسم، رستم قنبری مدیرکل تعاونی، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این طرح، از نقش مؤثر تعاونی‌ها در توسعه زیرساخت‌های ورزشی و اشتغال‌زایی سخن گفت.

قنبری در سخنان خود اظهار داشت: این پروژه با مجموع سرمایه‌گذاری ۴۳۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده که از این میزان، ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۴۰۹ میلیارد تومان آورده سهامداران بوده است. این طرح توانسته زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۱ نفر را در حوزه‌های خدمات ورزشی، خوراک آبزیان، پرورش، روغن‌سازی و خدمات باربری فراهم کند.

وی افزود: شرکت تعاونی مجتمع ورزشی موج هفشجان که در مرکز استان، شهرستان شهرکرد واقع شده، با سرمایه‌گذاری ۱۰۵ میلیارد تومانی شامل ۱۰۰ میلیارد تومان آورده متقاضی و ۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌شده، موفق به ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر شده است. این مجموعه از سال ۱۳۹۴ با هدف ارتقای نشاط و سلامت عمومی فعالیت خود را آغاز کرده و همواره مورد حمایت مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوده است.

قنبری در ادامه با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته، گفت: حضور و حمایت استانداری نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان ایفا کرده است.

وی در پایان ضمن اعلام آمادگی برای ادامه همکاری‌ها، خاطرنشان کرد: ما در خدمت مجموعه استان و سرمایه‌گذاران هستیم تا با هم‌افزایی و تعامل، مسیر توسعه پایدار را هموار کنیم.

