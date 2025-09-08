افتتاح تعاونی مجتمع ورزشی موج در هفشجان

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح شرکت تعاونی مجتمع ورزشی موج هفشجان صبح دوشنبه با حضور مسئولان استانی، فعالان حوزه تعاون و ورزش، و جمعی از سرمایه‌گذاران برگزار شد. در این مراسم، رستم قنبری مدیرکل تعاونی، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این طرح، از نقش مؤثر تعاونی‌ها در توسعه زیرساخت‌های ورزشی و اشتغال‌زایی سخن گفت.

قنبری در سخنان خود اظهار داشت: این پروژه با مجموع سرمایه‌گذاری ۴۳۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده که از این میزان، ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۴۰۹ میلیارد تومان آورده سهامداران بوده است. این طرح توانسته زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۱ نفر را در حوزه‌های خدمات ورزشی، خوراک آبزیان، پرورش، روغن‌سازی و خدمات باربری فراهم کند.

وی افزود: شرکت تعاونی مجتمع ورزشی موج هفشجان که در مرکز استان، شهرستان شهرکرد واقع شده، با سرمایه‌گذاری ۱۰۵ میلیارد تومانی شامل ۱۰۰ میلیارد تومان آورده متقاضی و ۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌شده، موفق به ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر شده است. این مجموعه از سال ۱۳۹۴ با هدف ارتقای نشاط و سلامت عمومی فعالیت خود را آغاز کرده و همواره مورد حمایت مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوده است.

قنبری در ادامه با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته، گفت: حضور و حمایت استانداری نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان ایفا کرده است.

وی در پایان ضمن اعلام آمادگی برای ادامه همکاری‌ها، خاطرنشان کرد: ما در خدمت مجموعه استان و سرمایه‌گذاران هستیم تا با هم‌افزایی و تعامل، مسیر توسعه پایدار را هموار کنیم.