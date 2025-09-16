  1. استانها
توانمندسازی ۵۰۰ زن روستایی با فرآوری خرما در استان سمنان

سمنان- مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان سمنان از فعالیت ۵۰۰ زن روستایی در حوزه فرآوری خرما خبر داد و گفت: وجود خرما علاوه بر اشتغال باعث تقویت گردشگری نیز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قراییان صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه سطح زیر کشت خرما ۱۲۰ هکتار است، ابراز داشت: عمده کشت خرما استان سمنان متعلق به دهستان طرود شهرستان شاهرود است.

وی با بیان اینکه رقم غالب خرمای منطقه کبکاب است، افزود: ارقام جدید و اقتصادی نیز طی سنوات اخیر در منطقه کشت شده است.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه ۹۰ هکتار خرمای طرود بارور و مابقی غیر بارور است، ابراز داشت: به نظر می‌رسد بتوان ۲ هزار کیلوگرم در هر هکتار خرما از منطقه برداشت کرد.

قراییان با بیان اینکه ۱۳۴ نخلستان دار به کشت و کار خرما مشغول هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۵۰۰ زن روستایی به فرآوری خرما در منطقه اشتغال دارند.

وی با بیان اینکه وجود خرما علاوه بر اشتغال باعث تقویت گردشگری نیز شده است، افزود: توسعه خرما طرود نیازمند مکانیزه شدن برداشت و هرس، ایجاد زنجیره ارزش و احداث سردخانه است.

