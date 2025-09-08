  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

مساجد غرب استان تهران؛ کانون‌های محوری ترویج فرهنگ صرفه‌جویی آب

مساجد غرب استان تهران؛ کانون‌های محوری ترویج فرهنگ صرفه‌جویی آب

همیاران آب در مساجد غرب استان تهران، آموزش‌های کاربردی را به نمازگزاران ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ارتقا فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت بهینه مصرف آب در مناطق تحت پوشش، همیاران آب آبفای غرب استان تهران با حضور فعال و گسترده در مساجد مختلف، اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی کردند.

در این کارگاه‌ها، همیاران آب، با ارائه توضیحات کاربردی علمی، روش‌ها و راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف آب را به صورت عملی به نمازگزاران مساجد آموزش دادند.

در کنار این، جلسات آموزشی، بروشورهای تخصصی شامل نکات مهم و راهنمایی‌های ساده اما مؤثر در راستای استفاده بهینه از منابع آبی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت تا بتوانند این دانش را به صورت مستمر در زندگی روزمره خود به کار بگیرند.

این اقدامات مستمر به منظور مقابله با چالش‌های کم‌آبی و مدیریت پایدار منابع آب در غرب استان تهران انجام می‌پذیرد و نقش مساجد به عنوان کانون‌های مهم اجتماعی و فرهنگی در انتقال پیام صرفه‌جویی، بسیار کلیدی و مؤثر شناخته می‌شود.

کد خبر 6583277
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها