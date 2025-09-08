به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ارتقا فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت بهینه مصرف آب در مناطق تحت پوشش، همیاران آب آبفای غرب استان تهران با حضور فعال و گسترده در مساجد مختلف، اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی کردند.

در این کارگاه‌ها، همیاران آب، با ارائه توضیحات کاربردی علمی، روش‌ها و راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف آب را به صورت عملی به نمازگزاران مساجد آموزش دادند.

در کنار این، جلسات آموزشی، بروشورهای تخصصی شامل نکات مهم و راهنمایی‌های ساده اما مؤثر در راستای استفاده بهینه از منابع آبی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت تا بتوانند این دانش را به صورت مستمر در زندگی روزمره خود به کار بگیرند.

این اقدامات مستمر به منظور مقابله با چالش‌های کم‌آبی و مدیریت پایدار منابع آب در غرب استان تهران انجام می‌پذیرد و نقش مساجد به عنوان کانون‌های مهم اجتماعی و فرهنگی در انتقال پیام صرفه‌جویی، بسیار کلیدی و مؤثر شناخته می‌شود.