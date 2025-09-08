به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی در نشست خبری ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام (س) و هفته وحدت، اظهار داشت: این هفته فرصتی برای مسلمانان برای اندیشیدن به چالش‌هایی که امت اسلامی را درگیر خود کرده که در رأس آن مسئله فلسطین است.

وی با اشاره به فجایع غزه، ادامه داد: دو سه ساعتی که داشتم برای این جلسه خود را آماده می‌کردم دو بار مجبور شدم اعداد و ارقام شهدا و مجروحان فلسطینی را تغییر دهم چرا که هرلحظه بر این آمار افزوده می‌شود.

هدف قرار دادن اماکن مسکونی در غزه در راستای طرح کوچاندن فلسطینیان است

وی گفت: ما در این هفته با تشدید نسل کشی از طریق هدف قرار دادن اماکن مسکونی در غزه بودیم که در راستای طرح کوچاندن فلسطینیان است که با واکنش جامعه بین المللی مواجه شده است. جامعه جهانی به صورت جدی خواهان توقف این جنایات و محاکمه عاملان هستند.

سخنگوی‌وزارت خارجه خاطرنشان کرد: در هفته گذشته دو اتفاق ناخوشایند در همسایگی داشتیم. در افغانستان زمین لرزه‌ای در شرق این کشور رخ داد که هلال احمر ایران از همان لحظات ابتدایی اعلام آمادگی کرد. دیگری سیلی بود که در پاکستان اتفاق افتاد که اعلام آمادگی کردیم.

بقایی در مورد گزارش مدیر کل آژانس انرژی اتمی و آخرین وضعیت مذاکرات با آژانس گفت: گزارش آژانس را بررسی کردیم و موضعمان را طی یک‌یادداشت اعلام کردیم. انتظار داشتیم گزارشات منصفانه ای با در نظر گرفتن واقعیات میدانی تهیه شود. حمله به تأسیسات آنقدر بی سابقه بود که اقتضا می‌کرد آژانس مفصل به آن بپردازد. برداشت ما این است که آژانس به این درک رسیده شیوه و نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران نمی‌تواند قبل از این هجمه باشد. هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم اما روند گفتگوها مثبت بوده است. هیأت نمایندگی ایران متشکل از مدیرکل صلح و امنیت وزارت امور خارجه به همراه نماینده سازمان انرژی اتمی در دور سوم مذاکرات با آژانس جمعه و شنبه شرکت کردند. هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم ولی روند گفت‌وگوها مثبت بوده و ملاحظات مربوط به امنیت و ایمنی تأسیسات هسته‌ای ایران، ملاحظات شورای امنیت ملی و مصوبه مجلس مدنظر مذاکره‌کنندگان ما بودند و منتظریم آخرین گفت‌وگوها انجام شود و متن نهایی مورد توافق ایران و آژانس که در برگیرنده شیوه تعامل ایران و آژانس در شرایط جدید است، نهایی شود.

خروج دو مورد اسناد هسته‌ای ایران توسط بازرسان آژانس

وی ادامه داد: اوایل ماه مِی دو مورد اسناد مورد دسترسی بازرسان آژانس در فردو به وین منتقل شده است. این اقدام خلاف پروتکل‌های مربوطه بوده و آژانس پذیرفته این اقدام نباید انجام می‌شده و در گزارش، اقدام ایران برای منع ورود مجدد بازرسان به عنوان اقدام غیرقابل توجیه یاد شده که به نظر ما قابل توجیه است چون این اسناد محرمانه نباید از تأسیسات هسته‌ای ما خارج می‌شد.

سخنگوی وزارتخارجه در مورد دیدار عراقچی با کایا کالاس در قطر، گفت: گفت‌وگوهای مفیدی بود و نکاتی مطرح و ایده‌هایی بین دو طرف مطرح شد و امیدواریم در ادامه مسیر این تماس‌ها منتج به این شود که طرف‌های اروپایی با آگاهی نسبت به تبعات و آثار رویکردهای تقابلی در شیوه‌های خود تجدیدنظر کنند.

وی در مورد تغییر نام‌وزارت دفاع امریکا به وزارت جنگ گفت: صادقانه به یک امر موجود اعتراف کردند. در طول دوره‌های مختلف در ادبیات رسانه ای‌مان از وزارت دفاع با نام وزارت جنگ یاد کردیم. آنچه که اتفاق افتاد بیان امری بود که در عمل و واقعیت وجود داشت. در آمریکا چیزی تحت عنوان وزارت دفاع نداشتیم و همیشه در حال طراحی جنگ علیه کشورها هستند. این موضوع بیانگر این است که آمریکا تقابل خود را با منشور سازمان ملل متحد اعلام می‌کند و همه این قوانین از جمله بند ۴ ماده ۲ برای منع توسل به زور توسط دولتها نگاشته شده است.

بقائی در واکنش به گزارش اتهامی پارلمان انگلیس علیه ایران، تصریح کرد: این تازگی ندارد و قبلاً هم مطرح شده بود و تناقض واقعی است. از یک طرف سابقه انگلیس در اقدامات مداخله جویانه علیه ایران کاملاً روشن است، از طرف دیگر اتهام زنی را ادامه دادند بدون اینکه کوچک‌ترین سندی ارائه کنند. این را باید در چارچوب سنتی انگلیس در کنار آمریکا برای اعمال فشار علیه ایران دانست. همه اتهامات مردود است.



وی در مورد مذاکرات دور بعدی ایران و آژانس گفت: هنوز نتیجه آن گفتگوها در حال بررسی در تهران است و منتظر جمع بندی هستیم و سپس زمان دور بعدی را اعلام خواهیم‌کرد.

بقائی در مورد ناپدید شدن امیر موسوی رایزن ایران در الجزایر گفت: ایشان دیپلمات نیستند. او با گذرنامه عراقی وارد مصر شدند اما ما طبق وظیفه‌مان پیگیر موضوع خواهیم بود.

در حال تکمیل...