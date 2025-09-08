به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مشورتی و سیاستگذاری جایزه مصطفی امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسین امید رییس دانشگاه تهران، علی‌اکبر صالحی رئیس و قائم‌مقام فرهنگستان علوم، مهدی صفاری‌نیا مدیر عامل بنیاد علم‌وفناوری مصطفی (ص) و پرفسور محمد اقبال چودهری؛ هماهنگ‌کننده کمیته وزارتی همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری‌های اسلامی (کامستک) برگزار شد.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت کاهش شکاف‌های علمی و فناوری بین کشورها، گفت: در گذشته شاهد اختلاف طبقاتی اقتصادی بین افراد و کشورها بودیم، اما امروز این اختلاف طبقاتی در حوزه علم و فناوری شکل گرفته و گسترش یافته است. به ویژه کشورهای جهان اسلام باید با همت و اتحاد، این شکاف‌ها را کاهش دهند و به یکدیگر کمک کنند.

او ادامه داد:یکی از زمینه‌هایی که می‌توان این همبستگی و همکاری را تقویت کرد، جایزه مصطفی است. این جایزه می‌تواند بهانه‌ای برای ایجاد یک زنجیره مشترک تولید فناوری در کشورهای اسلامی باشد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور افزود: برای تحقق این هدف، تصمیم گرفتیم در کنار جایزه مصطفی، یک گرنت ویژه به مبلغ یک میلیون دلار تعریف کنیم که در اختیار محققان داخل و خارج از ایران، به ویژه کشورهای اسلامی قرار گیرد تا به صورت مشترک روی حوزه‌های نوظهور علمی و فناوری کار کنند.

افشین خاطرنشان کرد:این گرنت با حمایت بنیاد ملی علم ایران برای پروژه‌های مشترک دانشمندان و اندیشمندان کشورهای اسلامی در نظر گرفته شده است. هدف اصلی ما، اشتراک داده‌ها و ظرفیت‌های علمی کشورها برای طی کردن سریع‌تر مراحل پیشرفت علمی و فناوری است.

او با اشاره به اینکه ششمین دوره جایزه مصطفی نزدیک به یک دهه است که برگزار می‌شود، گفت:این جایزه جایگاه خوبی در کشورهای اسلامی یافته و ما علاقمندیم دانشگاه‌ها و پژوهشگران کشورهای اسلامی دستاوردهای اثرگذاری در زندگی انسان‌ها ارائه دهند.

وی همچنین تاکید کرد: ویژگی برجسته جایزه مصطفی دستاوردمحور بودن آن است؛ به این معنا که پروژه‌ها باید در لبه فناوری قرار داشته و نتایج کاربردی و ملموس داشته باشند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر نقش سازنده فناوری در زندگی انسان‌ها، از دانشگاه‌ها دعوت کرد تا افگراد منتخب خود را برای شرکت در جایزه مصطفی نامزد کنند. وی همچنین از همه خواست پس از اطلاع‌رسانی رسمی درباره گرنت ویژه، مشارکت فعال داشته باشند.

افشین بیان کرد: ما علاقه‌مندیم همکاری‌های فناورانه و نوآورانه‌ای با کشورهای اسلامی، به‌ویژه در حوزه‌های نوظهوری مانند فناوری کوانتوم و هوش مصنوعی، شکل بگیرد. قصد داریم پروژه‌های مشترک تعریف کنیم و در این مسیر، آمادگی ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی مشترک با کشورهای جهان اسلام را داریم.

افشین با بیان اینکه کشورهای اسلامی در حوزه‌های نوظهور فناوری فاصله‌ای قابل توجه با جهان دارند، گفت:امروز میلیاردها دلار در دنیا برای توسعه فناوری‌های نوین هزینه می‌شود و ما باید تلاش کنیم این فاصله را کاهش دهیم.

وی افزود: ما آمادگی داریم به صورت مشترک با کشورهای اسلامی همسایه، در زمینه سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های فناوری، به ویژه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و حوزه‌هایی که به عنوان فناوری‌های مادر رشد سایر رشته‌ها محسوب می‌شوند، همکاری کنیم و آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های مشترک ایجاد کنیم.

معاون علمی رییس جمهور تاکید کرد: دیدگاه ما درباره جایزه مصطفی همچنان این است که باید این شکاف فناوری را کاهش دهیم، اما همزمان آماده‌ایم پیشنهادهای مختلف را بشنویم و مسیرهای جدید همکاری را بررسی کنیم.

وی افزود: اگر کشورهای اسلامی از همین حالا به این موضوع تمرکز نکنند، ممکن است این فاصله به قدری زیاد شود که جبران آن دهه‌ها طول بکشد. اما اگر اکنون متحد شویم و در علم و فناوری به عنوان یک ید واحد حرکت کنیم، قطعاً می‌توانیم این فاصله را کاهش داده و به نتایج مطلوب برسیم.