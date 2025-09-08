پاسخ معاون دانشگاه تربیت مدرس به اعتراض دانشجویان در زمینه تغذیه

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار تصاویری از نارضایتی‌ دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نسبت به کیفیت غذای سلف، خلیل پروینی معاون دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: اعتراض دانشجویان تنها مربوط به درصد بسیار کمی از جمعیت دانشجویی بوده و مشکل اساسی در کیفیت مواد غذایی وجود ندارد.

به گفته وی، علت نارضایتی، تعویض پیمانکار و تعمیر آشپزخانه دانشگاه بوده است؛ در این مدت، غذا از کترینگ خارج از دانشگاه تهیه و وارد سلف می‌شده و در انتقال ممکن است بعضی اوقات سرد شده باشد. با این حال، مواد اولیه و کیفیت غذا مشکلی نداشته و رئیس هیئت‌رئیسه دانشگاه نیز از همین غذا استفاده می‌کند.

پروینی همچنین توضیح داد: از میان حدود ۱۰ هزار دانشجو، تنها نزدیک به ۱۰۰ نفر سینی‌های غذای خود را کنار گذاشته بودند. این موضوع از قبل هماهنگ شده بود و جالب است که همان روز یکی از بهترین غذاها سرو شده بود. به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر بهانه‌ای بوده و حتی احتمال دارد برخی جریان‌ها پشت پرده تلاش کنند تا همزمان با آغاز سال تحصیلی، فضای دانشگاه‌ها را متشنج نشان دهند.

معاون دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: برخورد دانشگاه با دانشجویان بسیار مناسب بوده و حتی مسئولان دانشگاه به همراه معاون هیئت‌رئیسه در کنار دانشجویان غذا خورده‌اند تا فضای اعتراض به شکل سالم مدیریت شود.

وی همچنین افزود: پس از بازسازی آشپزخانه، پخت غذا دوباره در خود دانشگاه انجام خواهد شد و در جلسات آتی با نمایندگان دانشجویان و شورای صنفی، مسائل مربوط به سلف و کیفیت غذا بررسی و حل می‌شود.

پروینی بر این نکته تأکید کرد: بیش از ۹۹ درصد دانشجویان از کیفیت غذا رضایت دارند و اتفاق اخیر تنها مربوط به درصد کمی از دانشجویان بوده که نارضایتی خود را ابراز کرده‌اند.

معاون دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در انتها به اقدامات حمایتی از دانشجویان اشاره کرد و گفت: در دانشگاه ابلاغ کرده‌ایم که نمایندگان دانشجویان در شورای مدیران حوزه معاونت دانشجویی حضور داشته باشند تا در جریان مستقیم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند. همچنین مقرر شده است نمایندگان شورای صنفی دانشجویان هر دو هفته یک‌بار در جلسات معاونت دانشجویی شرکت کنند. علاوه بر این، هر ماه یک جلسه مشترک میان شورای صنفی دانشجویان و معاونت دانشجویی برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که رئیس دانشگاه نیز تأکید کرده است نمایندگان شورای صنفی بتوانند در شورای دانشگاه حضور یابند تا از نزدیک در جریان مسائل و تصمیمات قرار گیرند.