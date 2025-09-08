  1. استانها
  2. مرکزی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۰

کشف بیش از ۱۸۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرکزی؛ ۱۸ خودرو توقیف شد

اراک- جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی از کشف بیش از ۱۸۱ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا در بازه زمانی ۷۲ ساعته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمدرضا چگنی اظهار کرد: مبارزه با قاچاق کالا به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم مأموریتی در برنامه ریزی های عملیاتی فراجا، با جدیت در دستور کار پلیس مرکزی قرار گرفته است.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام شده در یگان‌های مختلف انتظامی استان مرکزی، طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا با اولویت لوازم التحریر، کیف و کفش و پوشاک و برخورد با خودروهای شوتی در ۷۲ ساعت گذشته به مدت سه روز اجرا شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: در اجرای این طرح، مقادیر زیادی لباس، کفش، ظروف و لوازم برقی آشپزخانه، ماینر، آرد، سیگار و لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف شد.

سرهنگ چگنی با اشاره به اینکه ارزش کشفیات قاچاق کشف شده در این طرح بنا به اظهارات کارشناسان بیش از ۱۸۱ میلیارد ریال برآورد شده است گفت: ۱۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین نیز در این طرح توقیف و روانه پارکینگ شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان با تأکید بر قاطعیت پلیس در تداوم اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا افزود: ۱۲ متهم دستگیر شده در این طرح سراسری، با تشکیل ۲۳ فقره پرونده، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

