عملکرد غیرقابل دفاع شاگردان قلعه نویی در فینال کافا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران شامگاه دوشنبه (۱۷ شهریور) در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ رو در روی تیم ملی ازبکستان قرار گرفت که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان خاتمه یافت تا دست شاگردان امیر قلعه نویی به جام قهرمانی نرسد. این بازی که با برتری عددی و آماری ازبکستان همراه بود، بار دیگر نقاط ضعف جدی تیم ایران را آشکار کرد.

یکی از نکات مهم این دیدار، اخراج زودهنگام آریا یوسفی از دقیقه ۵ بود که باعث شد ایران تقریباً ۱۱۵ دقیقه ۱۰ نفره بازی کند. با این وجود، عملکرد ضعیف بازیکنان و تصمیمات بحث‌برانگیز قلعه‌نویی در زمین، نشان داد که تیم ملی هنوز در مهار جریان بازی و استفاده از موقعیت‌ها مشکل دارد.

آمار بازی نیز به وضوح ناکامی ایران را نشان می‌دهد؛ شاگردان قلعه‌نویی تنها ۳۰ درصد مالکیت توپ داشتند و امید گل آن‌ها در جریان بازی و ضربات ایستگاهی به ترتیب ۰.۳۴ و ۰.۲۴ بود، در حالی که ازبکستان با ۷۰ درصد مالکیت توپ و امید گل ۳.۱۰، بارها دروازه ایران را تهدید کرد.

این شکست، فشار زیادی بر سرمربی تیم ملی وارد می‌کند و انتقادات از تاکتیک‌ها و انتخاب بازیکنان در ترکیب اصلی به اوج خود رسیده است. ناکامی در مدیریت بازی ۱۰ نفره و ناتوانی در تبدیل موقعیت‌ها به گل، سبب شد ایران در دیداری که باید برنده آن می‌بود، بازنده از میدان خارج شود.

پیام نیازمند دروازه بان ایران در این دیدار ۵ سیو موفق داشت و اگر واکنش‌های خوب او نبود احتمال شکست ایران در طول ۹۰ دقیقه وجود داشت. همچنین رامین رضائیان با ثبت ۴ پاس کلیدی و محمد محبی با نمایش خوبی که داشت جز بازیکنان برتر ایران در دیدار فینال بودند.