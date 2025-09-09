زنان سنگر نخست خانواده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم اکبری مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری کرمانشاه پیش از ظهر سهشنبه در مراسم جشن هفته وحدت در شهر قلعه از توابع بخش بیلوار که با حضور حجت انگزی بخشدار بیلوار و جمعی از مسئولان، روحانیون، بانوان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، ضمن تبریک ایام هفته وحدت، اظهار داشت: خوشحالم که در جمع مردم خونگرم بیلوار حضور دارم، چرا که این منطقه نماد واقعی همدلی و وحدت میان اقشار مختلف است.
وی با قدردانی از بانیان و دستاندرکاران این مراسم، افزود: وحدت و همدلی که امروز در این منطقه شاهد هستیم، نتیجه تعامل سازنده مسئولان، روحانیون و مردم است و این مهم باید همواره تقویت شود.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از تلاشهای حجت انگزی بخشدار بیلوار، گفت: بنده در سفرهای گذشته نیز شاهد بودهام که ایشان با دلسوزی و انرژی فراوان پیگیر مشکلات مردم در حوزههای مختلف از جمله عمران، جادهها، آب و کشاورزی هستند و این تلاشها برای مردم ارزشمند است و باید قدردان مدیران جوان و پرتلاش بود.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری کرمانشاه با بیان اینکه تجربه نشان داده هر جا وحدت و همدلی وجود داشته، دشمن ناکام مانده است، تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود بر اهمیت وحدت میان شیعه و سنی تأکید کردند، باید بدانیم تنها روزنه امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور، ایجاد تفرقه است.
وی با اشاره به نقش زنان در انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) فرمودند ما انقلاب را مدیون زنان هستیم و این سخن حقیقتی روشن است؛ چرا که زنان در تمامی عرصهها، چه در دوران مبارزات انقلاب، چه در دفاع مقدس و چه امروز، نقشی اساسی و ماندگار ایفا کردهاند.
اکبری افزود: اگر در گذشته زنان با حضور در میدانهای مبارزه و تشویق همسران و فرزندان نقشآفرینی میکردند، امروز نیز در جهاد تبیین و میدان آگاهیبخشی مسئولیت سنگینی دارند و باید با بصیرت و آگاهی در برابر هجمههای دشمن ایستادگی کنند.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری کرمانشاه تأکید کرد: زنان دوم و سوم انقلاب امروز دو وظیفه اصلی بر عهده دارند؛ نخست حفظ و تقویت سنگر خانواده و دوم نقشآفرینی اجتماعی در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
وی گفت: تاریخ نشان داده است که زنان این سرزمین در برابر هر توطئهای از جمله کشف حجاب در دوران طاغوت با آگاهی و شجاعت ایستادگی کردند و امروز نیز همان زنان و فرزندانشان در جامعه نقشآفرینی میکنند و در بسیاری از مواقع شجاعتر از مردان وارد میدان میشوند.
اکبری در پایان با آرزوی توفیق برای ملت ایران، یادآور شد: امیدواریم همه ما بتوانیم در مسیر مستقیم انقلاب اسلامی تا زمان ظهور حضرت ولیعصر (عج) ثابتقدم بمانیم و زیر پرچم ولایت فقیه به وظیفه تاریخی خود عمل کنیم.
