به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، محمدحسین قربانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه وعضو گروه ورزش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهکارگیری دانشآموختگان رشتههای علوم ورزشی با مدرک کارشناسی به بالا را بهعنوان «مسئول فنی» در باشگاههای ورزشی تصویب کردند.
وی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه در جریان بررسی لایحه نظام جامع باشگاهداری، بهکارگیری دانشآموختگان رشتههای علوم ورزشی با مدرک کارشناسی به بالا را بهعنوان «مسئول فنی» در باشگاههای ورزشی مورد تصویب قرار دادند.
وی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، شرح وظایف مسئولان فنی و نحوه بهکارگیری و فعالیت آنها ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون، توسط وزارت ورزش و جوانان تدوین و ابلاغ خواهد شد.
قربانی افزود: اجرای این قانون موجب فراهمسازی فرصتهای شغلی و ایجاد زمینه برای جذب دانشآموختگان رشتههای علوم ورزشی در باشگاهها میگردد و میتواند بخش مهمی از دغدغههای شغلی دانشجویان و فارغالتحصیلان این حوزه را برطرف کند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه خاطر نشان کرد: این مصوبه قانونی با تعامل و همافزایی میان ارکان قانونگذاری کشور، وزارت ورزش و جوانان و متخصصان پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی به سرانجام رسیده است.
وی تصریح کرد: حضور مسئولان فنی متخصص در باشگاهها علاوه بر ارتقای سطح علمی و کیفیت تمرینات، میتواند به پیشگیری از آسیبهای ورزشی، بهبود سلامت عمومی ورزشکاران، استانداردسازی خدمات ورزشی و بهبود عملکرد ورزشکاران منجر شود و در نهایت نقش مؤثری در ترویج سبک زندگی فعال در جامعه ایفا کند.
