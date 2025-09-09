الهام برنا در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به کتابخانه شهید آیتالله رئیسی پلدختر، اظهار داشت: باتوجهبه اقلیم گرم شهرستان پل دختر این کتابخانه قبل از تجهیز به سیستم سرمایشی و گرمایشی راهاندازی شده که این یک چالش عمده است.
وی تصریح کرد: تلاش میشود تا با برنامهریزی و با استفاده از اعتباری که مدیریت سازمان برنامهوبودجه استان در سال ۱۴۰۴ در اختیار گذاشته کتابخانه پل دختر توسط کارفرما تکمیل و مشکل برطرف شود.
سرپرست اداره کل کتابخانههای لرستان با بیان اینکه هم اکنون قفسههای کتابخانه خالی از کتاب است، گفت: کتابها در این کتابخانه موجود است و تنها باید در قفسهها چیده شود.
برنا، به تجهیز کتابخانه پلدختر به وسایل سرمایشی و گرمایشی اشاره کرد و گفت: پس از تأمین منابع توسط برنامهوبودجه لرستان و پیمانکاری که از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد تعیین شده دراسرعوقت این مشکل برطرف خواهد شد.
وی یادآور شد: بازدید از کتابخانههای سطح استان و آشنایی با مسائل و مشکلات آنها در راستای رفع آن از جمله برنامههای اداره کل کتابخانههای لرستان است تا پس از مطرحکردن این چالشها از سوی رؤسای کتابخانههای شهرستانهای استان پس از بررسی و ارزیابی، با استفاده از منابع موجود برنامهریزی برای برطرفکردن مشکلات انجام شود.
