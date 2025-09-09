https://mehrnews.com/x38YK2 ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۴ کد خبر 6585257 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۴ برگزاری ۱۱۵ برنامه فرهنگی و اجتماعی در هفته وقف استان مرکزی اراک- در این ویدئو مصاحبه با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در خصوص هفته وقف و موقوفات را ملاحظه میکنید. دریافت 31 MB کد خبر 6585257 کپی شد مطالب مرتبط ثبت ۲۵ وقف جدید به ارزش سه هزار میلیارد ریال در استان مرکزی ۸ وقف جدید در زرندیه به ثبت رسید ۲۰۶ برنامه به مناسبت هفته وقف در استان مرکزی برگزار میشود ۱۷۶ برنامه طی هفته وقف در استان مرکزی تدارک دیده شده است برچسبها اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی وقف و اوقاف موقوفه
