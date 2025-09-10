اولین عکس از خلیل الحیه بعد از ترور ناموفق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدی البلد، ساعاتی پس از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه، تصویری از رهبر ارشد حماس روی تخت بیمارستان منتشر شد.

خلیل الحیه در این عکس با ژستی کنایه‌آمیز خطاب به اقدام رژیم صهیونیستی جهت ترور، نماد پیروزی را با انگشت‌های خود نشان داد.

گفتنی است که پیش از این حماس از شکست حمله تروریستی رژیم صهیونیستی برای ترور رهبران حماس در دوحه قطر خبر داد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: تلاش مذبوحانه رژیم صهیونیستی برای ترور هیئت مذاکره‌کننده حماس در پایتخت قطر، یک جنایت فجیع، تجاوز آشکار و نقض صریح همه قوانین بین‌المللی است.

در ادامه این بیانیه آمده است این جنایت، تعرضی به حاکمیت کشور قطر به شمار می‌آید؛ کشوری که به همراه مصر، نقش مهم و مسئولانه‌ای در پیشبرد میانجی‌گری و تلاش‌ها برای توقف تجاوز و دستیابی به توافق آتش‌بس و تبادل اسرا بر عهده دارد. این اقدام بار دیگر ماهیت جنایتکارانه اشغالگران و تمایل آن برای نابود کردن هر فرصتی جهت رسیدن به توافق را آشکار می‌کند.

حماس تصریح کرد ما تأکید می‌کنیم که دشمن در ترور برادرانمان در هیئت مذاکره‌کننده شکست خورده است، در حالی که شماری از برادران شهید به جایگاه والای عزت و افتخار پیوسته‌اند. آنان عبارتند از:

شهید جهاد لبد – مدیر دفتر خلیل الحیه

شهید همام الحیه – فرزند خلیل الحیه

شهید عبدالله عبد الواحد – محافظ

شهید مؤمن حسونه – محافظ

شهید احمد المملوک – محافظ

همچنین ما شهادت «بدر سعد محمد الحُمیدی» از نیروهای امنیت داخلی قطر را تسلیت می‌گوییم.

حماس خاطر نشان کرد: هدف قرار دادن هیأت مذاکره‌کننده در لحظه‌ای که پیشنهاد اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مورد بررسی قرار می‌گرفت، به روشنی و بدون هیچ تردیدی اثبات می‌کند که نتانیاهو و کابینه او خواهان دستیابی به هیچ توافقی نیستند و در پی نابودی همه فرصت‌ها و ناکام گذاشتن تلاش‌های بین‌المللی هستند.

حماس خطاب به دولت آمریکا گفت ما دولت آمریکا را به دلیل حمایت دائمی از تجاوزات و جنایات اشغالگر علیه مردم‌مان، در این جنایت با رژیم اشغالگر شریک می‌دانیم.