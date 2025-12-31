کاهش دما و یخ زدگی سطح زمین در خوزستان پیش بینی می شود

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، توده هوای سرد تا فردا سبب کاهش محسوس دما در کل استان و وقوع دماهای صفر وزیر صفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه از اواسط وقت فردا تا روز جمعه روند افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است، گفت: تا اوایل هفته آینده وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و جاده‌های مواصلاتی استان سبب کاهش دید افقی خواهد شد.

به گفته وی، شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت فردا مواج پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری تصریح کرد: از اواسط وقت فردا تا اواخر وقت شنبه احتمال بارش‌های پراکنده برف و باران در ارتفاعات استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به جریانات جوی در شبانه روز گذشته، بیان کرد: هندیجان با دمای ۱۸.۳ و دهدز با دمای ۲.۴- درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۱۵.۶ و کمینه دمای ۳.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.