علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که مسیر شمال به جنوب جاده کندوان به دلیل تخلیه بار ترافیکی برای پنجمین روز متوالی مسدود است.
وی افزود: این تصمیم به منظور کاهش ترافیک سنگین در محور کندوان و تسهیل در عبور و مرور اتخاذ شده است.
صادقی همچنین اشاره کرد که در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال در محدودههای تونل کندوان، سیاهبیشه و دیگر نقاط این محور نیمه سنگین گزارش میشود.
وی در این رابطه گفت: از رانندگان خواسته میشود تا با صبر و احتیاط بیشتر به سفرهای خود ادامه دهند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
صادقی همچنین از وضعیت ترافیک در محورهای دیگر استان نیز خبر داد و گفت: در محور هراز، ترافیک در محدوده سهراهی چلاو سنگین است و در محور سوادکوه نیز در مسیر جنوب به شمال، تردد در محدودههای درونشهری زیرآب و گدوک نیمه سنگین تا سنگین است.
وی همچنین گفت: وضعیت ترافیکی در محور کیاسر به طور کلی عادی و روان گزارش شده است.
وی در پایان به وضعیت جوی اشاره کرد و اظهار داشت که در حال حاضر هیچ مداخله خاصی از نظر شرایط جوی وجود ندارد و وضعیت آب و هوا مشکلی برای تردد ایجاد نکرده است.
