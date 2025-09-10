  1. استانها
جاده چالوس برای پنجمین روز یکطرفه است؛ ترافیک سنگین راه‌ها

ساری -سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: مسیر شمال به جنوب محور کندوان یا جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی تا اطلاع بعدی مسدود و این محور یک طرفه است.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که مسیر شمال به جنوب جاده کندوان به دلیل تخلیه بار ترافیکی برای پنجمین روز متوالی مسدود است.

وی افزود: این تصمیم به منظور کاهش ترافیک سنگین در محور کندوان و تسهیل در عبور و مرور اتخاذ شده است.

صادقی همچنین اشاره کرد که در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های تونل کندوان، سیاه‌بیشه و دیگر نقاط این محور نیمه سنگین گزارش می‌شود.

وی در این رابطه گفت: از رانندگان خواسته می‌شود تا با صبر و احتیاط بیشتر به سفرهای خود ادامه دهند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

صادقی همچنین از وضعیت ترافیک در محورهای دیگر استان نیز خبر داد و گفت: در محور هراز، ترافیک در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است و در محور سوادکوه نیز در مسیر جنوب به شمال، تردد در محدوده‌های درون‌شهری زیرآب و گدوک نیمه سنگین تا سنگین است.

وی همچنین گفت: وضعیت ترافیکی در محور کیاسر به طور کلی عادی و روان گزارش شده است.

وی در پایان به وضعیت جوی اشاره کرد و اظهار داشت که در حال حاضر هیچ مداخله خاصی از نظر شرایط جوی وجود ندارد و وضعیت آب و هوا مشکلی برای تردد ایجاد نکرده است.

