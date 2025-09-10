علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که مسیر شمال به جنوب جاده کندوان به دلیل تخلیه بار ترافیکی برای پنجمین روز متوالی مسدود است.

وی افزود: این تصمیم به منظور کاهش ترافیک سنگین در محور کندوان و تسهیل در عبور و مرور اتخاذ شده است.

صادقی همچنین اشاره کرد که در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های تونل کندوان، سیاه‌بیشه و دیگر نقاط این محور نیمه سنگین گزارش می‌شود.

وی در این رابطه گفت: از رانندگان خواسته می‌شود تا با صبر و احتیاط بیشتر به سفرهای خود ادامه دهند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

صادقی همچنین از وضعیت ترافیک در محورهای دیگر استان نیز خبر داد و گفت: در محور هراز، ترافیک در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است و در محور سوادکوه نیز در مسیر جنوب به شمال، تردد در محدوده‌های درون‌شهری زیرآب و گدوک نیمه سنگین تا سنگین است.

وی همچنین گفت: وضعیت ترافیکی در محور کیاسر به طور کلی عادی و روان گزارش شده است.

وی در پایان به وضعیت جوی اشاره کرد و اظهار داشت که در حال حاضر هیچ مداخله خاصی از نظر شرایط جوی وجود ندارد و وضعیت آب و هوا مشکلی برای تردد ایجاد نکرده است.