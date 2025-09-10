  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۰

حماس: حمله اسرائیل با پوشش آمریکا صورت گرفت

حماس: حمله اسرائیل با پوشش آمریکا صورت گرفت

عضو ارشد حماس گفت که حمله به هیئت مذاکره کننده، جنایت جدید اسرائیل با پوشش آمریکا بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نزال، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در گفت‌وگو با شبکه «الجزیره مباشر» تأکید کرد که حمله به هیئت مذاکره‌کننده در دوحه یک جنایت تازه از سوی رژیم سرکش اسرائیل است که هیچ اعتنایی به قوانین بین‌المللی ندارد.

وی افزود: دولت آمریکا شریک اشغالگران در این جنایت است، چرا که هدف قرار دادن رهبران مقاومت در حالی صورت گرفت که آنان در حال بررسی طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور ترامپ بودند.

این اظهارات نزال پس از حملات هوایی دیروز سه شنبه رژیم صهیونیستی به محل اقامت شماری از رهبران حماس در دوحه بیان می‌شود.

کد خبر 6586005

