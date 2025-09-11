اجازه ایجاد اخلال در تأمین امنیت غذایی کشور نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نادری صبح روز پنجشنبه در اولین جشنواره ملی عدس ورزقان با اشاره به حضور فعال جهاد کشاورزی در جشنوارهها اظهار داشت: معدود جشنوارههایی وجود دارد که همکاران جهاد کشاورزی شهرستانها در آن شرکت کنند، اما در سال گذشته شاهد اجرای پروژهای ملی برای معرفی و توسعه عدس ورزقان بودیم که در راستای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی به اجرا درآمد.
وی افزود: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد عدس کشور در آذربایجان شرقی تولید میشود که ۷۰ درصد آن به شهرستان ورزقان اختصاص دارد و بر همین اساس نگاه و اعتبارات ویژهای برای این محصول استراتژیک و سایر بخشهای کشاورزی این شهرستان در نظر گرفته شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به حمایتهای دولت سیزدهم از کشاورزان خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در این دولت، محصولات پاییزه بدون دریافت حقالزحمه بیمه شدند، با این حال اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی چندان کافی نیست و انتظار داریم مدیران ملی و استانی حمایت بیشتری از کشاورزان داشته باشند.
نادری به خسارات وارد شده به بخش کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه براساس دادههای هواشناسی اعلام شده بود خسارت سرمازدگی وجود ندارد، بسیاری از مزارع دچار خسارت شدند. علاوه بر این، در سال زراعی جاری کاهش بارندگی، شوری خاک و وقوع چندین مرحله تگرگ، آسیبهای قابل توجهی به اراضی وارد کرد.
وی تأکید کرد: محدودیتهای اقلیمی و منابع مالی هرچند چالشهای جدی برای کشاورزی استان ایجاد کرده، اما با همافزایی و تعامل مجموعههای مرتبط میتوان از این مشکلات عبور کرد و اجازه نخواهیم داد که در تأمین امنیت غذایی کشور خللی ایجاد شود.
