۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

تازه‌ترین خبر از وضعیت جسمی حمید هیراد؛ به شایعات توجه نکنید

طی اخبار منتشر شده در فضای مجازی، دوره درمانی حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ کشورمان در حال طی شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمپانی «آوازی نو» به عنوان شرکت طرف قرارداد با حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ کشورمان با انتشار متنی در فضای مجازی از گذراندن دوره درمانی این هنرمند در روزهای گذشته خبر داد.

در این متن آمده است:

«در روزهای گذشته بسیاری از دوستان و همکاران جویای احوال آقای هیراد بوده‌اند. ایشان این روزها مشغول گذراندن دوره درمان و استراحت هستند. از محبت و دل‌نگرانی همه شما عزیزان صمیمانه قدردانی می‌شود.

خواهشمندیم به شایعات و اخبار نادرست توجه نکنید. سلامتی و بازگشت پرانرژی ایشان، دعای دل همگی ماست.»

