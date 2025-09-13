طالبی: توانمندسازی بانوان و هویت زن ایرانی اولویت اصلی ما است

به گزارش خبرنگار مهر، سارا طالبی، مدیر مرکز راهبری و همآهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی، در نشست شورای راهبری بانوان در حاشیه رویداد «رهبانو» که با حضور ریاست سازمان، ریاست بخشهای مختلف ستادی و مدیران استانها در شهر رامسر در حال برگزاری است، اظهار کرد: خدا را شاکرم که به لطف او دلها در کنار هم جمع شدند. حاج آقای قمی امروز در مقام تحقق آیه و رابطه، به همت حضرت زهرا سلاماللهعلیها، این حرکت را شکل دادهاند.
وی با بیان اینکه شورای راهبری بانوان با هدف حمایت از بانوان فعال در استانهای مختلف و ایجاد نهضتی در حوزه جهاد تبیین شکل گرفته است، گفت: این شورا در خدمت بانوانی است که مسئولیتهای خانوادگی دارند و در موضوعات مهم جهاد تبیین فعالیت میکنند. این حرکت از زمان ریاست حاج آقای قمی جدیتر شده و اکنون چندین شبکه در سازمان ایجاد شده است.
طالبی افزود: به لطف خدا، بیش از ۸۰ هزار دختر فعال، بالغ بر ۱۰۰ هزار عضو قانونی، ۳۱۳ شورای هیئات بانوان، ۴۰ هزار مبلغ در سامانه شمع و بانوان فعال در حوزه جمعیت، حجاب، رسانه و خانواده فعالیت میکنند که با زحمات مدیران کل استانها در شورای راهبری بانوان جمع شدهاند. این حرکت از پارسال آغاز شده و امسال در مناسبتها، نمایشگاهها و موضوع توانمندسازی بانوان ادامه یافته است.
وی با اشاره به آغاز جدی روند رویداد «رهبانو» از خرداد ماه، گفت: با وجود شرایط جنگ و دشواریها، سعی کردیم فعالیتها بهصورت آنلاین ادامه یابد و دروس و آموزشها به تمام ۳۱ استان منتقل شود. همچنین نمایشگاههایی از دستاوردهای بانوان در ۳۱ استان برگزار شد که تلاش شده نمایشگاهها واقعی و علمی باشند و به تبلیغ اسلام ناب محمدی صلیاللهعلیهوآلهوسلم توجه داشته باشند.
مدیر مرکز راهبری و همآهنگی امور بانوان ادامه داد: محوریترین مأموریت ما گفتمانسازی هویت زن مسلمان ایرانی است. خدا لطف کرد که با بیانات مقام معظم رهبری، فهمیدیم بانوی مجاهد ایرانی میتواند معلم ثانی زنان بشر حتی فراتر از مرزها باشد. بر این اساس، تلاش ما بر توانمندسازی بانوان، گفتمانسازی و ایجاد الگوی سوم معطوف است.
طالبی با تقدیر ویژه از بانوان فعال و جهادگر، بیان کرد: اغلب این بانوان با موانع مختلف دست و پنجه نرم میکنند و زحماتشان قابل تقدیر است. خدا را شاکریم که ریاست محترم سازمان، به عنوان مهمترین مخاطب سازمان، اهتمام ویژهای به مسئله بانوان دارند و ما توانستهایم مأموریتهای خود را در سطح ملی پیگیری و گسترش دهیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این حرکت، از زمان ریاست حاج آقای قمی تا امروز با جدیت ادامه یافته و تلاش ما بر این است که بتوانیم روایت واقعی و گستردهای از نقش بانوان در صحنه انقلاب اسلامی ارائه کنیم و مأموریت ۸۰ میلیونی خود را محقق کنیم.
رویداد «رهبانو» با هدف هماندیشی و تبادل نظر شوراهای راهبری بانوان در راستای توسعه زیستبوم تبیینی تبلیغی بانوان استانهای سازمان تبلیغات اسلامی به همت مرکز راهبری و همآهنگی بانوان از ۲۱ تا ۲۳ شهریور در شهرستان رامسر در حال برگزاری است.
