وزیر خارجه قطر: اسرائیل منطقه پرجمعیت را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آلثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر اعلام کرد: از بیانیه شورای امنیت که حمله جنایتکارانه اسرائیل به محل اقامت هیئت حماس را محکوم کرد، استقبال میکنیم.
وی افزود: حمله اسرائیل در محلهای پرجمعیت که شامل مدارس، سفارتخانهها و منازل غیرنظامیان است، رخ داد.
وزیر خارجه قطر تاکید کرد: در شورای امنیت تأکید کردم که این تجاوز، نظام بینالمللی را تضعیف میکند.
وی بیان کرد: تعهدمان را به نقش انسانی و دیپلماتیکمان و حقمان در حفاظت از حاکمیت و امنیت قطر تجدید کردیم.
