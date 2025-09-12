  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

وزیر خارجه قطر: اسرائیل منطقه پرجمعیت را هدف قرار داد

وزیر خارجه قطر: اسرائیل منطقه پرجمعیت را هدف قرار داد

نخست وزیر و وزیر خارجه قطر اعلام کرد که تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور، نظام بین‌المللی را تضعیف می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر اعلام کرد: از بیانیه شورای امنیت که حمله جنایتکارانه اسرائیل به محل اقامت هیئت حماس را محکوم کرد، استقبال می‌کنیم.

وی افزود: حمله اسرائیل در محله‌ای پرجمعیت که شامل مدارس، سفارتخانه‌ها و منازل غیرنظامیان است، رخ داد.

وزیر خارجه قطر تاکید کرد: در شورای امنیت تأکید کردم که این تجاوز، نظام بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

وی بیان کرد: تعهدمان را به نقش انسانی و دیپلماتیک‌مان و حق‌مان در حفاظت از حاکمیت و امنیت قطر تجدید کردیم.

کد خبر 6586824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شهروند ایرانی ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ای مسلمان کافی پشت هم کیشان خود باشی اقتصاد دنیا در دستان ما مسلمانان است کاری می کنیم کارستان دنیا به پات بیفته اسراییل که سهله بزرگتر از اسراییل هم برات دولا راست میشه اتحاد واقعی با ایران بزرگ و بعد نتیجه را ببین مرگ بر آمریکا متوحش قانون جنگل که مسبب همه ظلم ها به بشریت است

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها