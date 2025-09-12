عملکرد قوی دولت عامل خنثی سازی معادله «نه جنگ و نه صلح» دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با اشاره به دیدار رهبر فرزانه و حکیم انقلاب با اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته دولت افزود: گرچه این دیدار در شرایط خاص و با تأخیر برگزار شد اما به منزله نقشه راهی برای کارگزاران نظام و رسانه‌ها در فضای کنونی کشور بود.

امام جمعه گناوه بیان کرد: مقام معظم رهبری در این دیدار به سه پیام و محور کلیدی اشاره و تبیین فرمودند که باید این محورهای کلیدی و پیام‌های راهبردی چراغ راه عبور ما از پیچ‌های دشوار کشور باشد.

کمک به دولت برای عبور از مشکلات

وی با اشاره به حمایت استراتژیک رهبر فرزانه انقلاب از دولت چهاردهم در این دیدار گفت: رهبر حکیم انقلاب همیشه و همواره و در تمام ادوار از همه دولت‌ها حمایت کرده است اما در این دو هفته اخیر در دو سخنرانی سالروز شهادت امام رضا علیه السلام و هفته دولت از دولت حمایت کردند.

وی اضافه کرد: نکته اساسی که همه ما باید به آن توجه کنیم این است که امروز بار مسئولیت اداره کشور بر دوش دولت است و همه ما باید کمک کنیم تا بتواند این بار سنگین مسئولیت را برای پیشرفت اهداف کلان نظام و عبور از سربالایی‌های دشوار کنونی انجام دهد.

فراخوان روایت قدرت

وی با بیان اینکه محور و پیام دوم فرمایشات رهبری در این دیدار برای فراخوان روایت قدرت بود، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند مسئولان باید به میان مردم بروند، حرف‌های آنها را بشنوند و نسبت به آینده امیدوار بکنند.

امام جمعه گناوه افزود: ولی این به معنای آن نیست از ضعف‌ها روایت نکنیم بلکه وظیفه ما روایت از قدرت ملی است در هر جا، هر مسئول، رسانه یا هر تریبونی باید این قدرت ملی را برای مردم بیان و تبیین کنند اما این به معنای این نیست که ما ضعف، کاستی و سو مدیریت نداریم بلکه هدف این است که در روایتگری‌ها نسبت به دستاوردها، از تحقیر این دستاوردهای ملی پرهیز کنیم، روایت قدرت ملی منافات با مشکلاتی که سر راه مدیریت کلان کشور است، ندارد.

وی ادامه: رهبر معظم انقلاب بر بحث انضباط بازار و معیشت مردم را که به عنوان دغدغه همیشگی ایشان است تاکید فرمودند که هم در میدان اقتصاد و معیشت و هم در میدان مقاومت و دیپلماتیک باید گام برداریم و این وظیفه است.

شکستن معادله شوم «نه جنگ و نه صلح»

امام جمعه گناوه با بیان اینکه سومین محور و پیام و نکته کلیدی سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع هیئت دولت، شکستن معادله شوم «نه جنگ و نه صلح» بود و گفت: رسانه‌های معاند با تبلیغات روانی و رسانه‌ای خود بعد از جنگ مقدس دوازده روزه تبلیغات گسترده‌ای را در فضاهای مجازی و رسانه‌ای خود بر علیه کشورمان آغاز کردند که رهبری در این دیدار بر «ضرورت شکستن معادله شوم نه جنگ و نه صلح» تاکید فرمودند.

وی ادامه داد: هدف دشمن ایجاد استرس و اضطراب در جامعه و میان مردم است و در شرایط کنونی که نه جنگ و نه صلحی وجود دارد فضاسازی می‌کند تا دولتمردان ما به این تبلیغات رسانه‌ای مشغول و از کارهای بزرگ و حل مشکلات مردم غافل شوند لذا رهبری فرمود باید ما این معادله شوم دشمن را بشکنیم و فضا را تلطیف کنیم.

لزوم عملکرد قوی دولت

وی ادامه داد: شکستن معادله شوم نه جنگ و نه صلح دشمنان با دو عامل میسر است که یکی همین عملکرد قوی دولت است که این عملکرد قوی می‌تواند به عنوان یک عامل مهم برای خنثی سازی معادله شوم نه جنگ و نه صلح باشد.

امام جمعه گناوه با تاکید بر حضور میدانی مسئولان در میان مردم و گوش دادن به دغدغه‌ها آنها گفت: امروز مردم خیلی مشکلات دارند هم به ما هم به فرماندار مراجعه می‌کنند و همه باید برای حل مشکلات و گرفتاری‌های مردم تلاش کنیم.

اجرای طرح‌های ملی با رعایت حق مردم

وی با بیان اینکه شرکت نفت قرار نیست که برای اجرای طرح‌ها زمین‌های مردم را بگیرد و حق مردم را ندهد، بیان کرد: اگر قرار است که یک پروژه و طرح ملی در شهرستان و در حوزه ما صورت می‌گیرد بنا نیست که زمین‌های مردم بدون کارشناسی و اجازه مالکان و صاحبان آنها تصرف شود، این ایجاد ناامیدی می‌کند.

وی ادامه داد: وظیفه دولت اسلامی این است که حق الناس را بدهد و بنا نیست که اگر قدرت دارد و می‌خواهد یک طرح ملی که می‌تواند تأثیر گذار در حوزه اقتصادی و ملی باشد اجرا شود، حق مردم را نادیده بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه حل مشکلات مردم امروز وظیفه همه ماست، ادامه داد: لذا ما باید خیلی حواسمان جمع باشد، مردم نباید هر روز به کلانتری و دادگاه بروند، حق آنها را بدهید، قانون حق مردم را معین کرده است و بنا نیست که ما به اراضی مردم دست درازی داشته باشیم، دولت وظیفه دارد اول حق مردم را بدهد، بعد اگر می‌خواهد کارهای مهم ملی اجرا کند، انجام دهد.

مسیر گفتمانی برای کشور ضروری است

وی با اشاره به موضوع توافق ایران با آژانس بین المللی انرژی گفت: طی روزهای اخیر در فضاهای مجازی و رسانه‌ای و بین المللی و منطقه‌ای حرف‌های زیادی در این زمینه از سوی صاحبان تریبون‌ها، مجلس یا در فضای مجازی وجود دارد و ما باید در این زمینه هوشیار باشیم.

امام جمعه گناوه گفت: نکته مهم مسیر گفتمانی ما است، ما می‌دانیم غرب دشمن ما است ما نه به آمریکا و نه به غرب هیچ گونه اعتمادی نداریم اما مذاکرات و این مسیر گفتمانی برای کشور ضروری است.

وی ادامه داد: دوم نکته در این زمینه این است که ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم و برای اینکه از هزینه‌های مضاعف جلوگیری کنیم قطعاً باید این مسیر گفتاری و مسیر مذاکره‌ای را ادامه دهیم اما دشمن هم این را می‌خواهد که بگوید ایران حاضر به گفتگو نیست.

وی بیان کرد: گرچه ما از این گفتگوها تجربه تلخی داریم و در همین مذاکرات به کشور ما حمله کردند و سرداران و دانشمندان ما را به شهادت رساندند و مردم بی دفاع ما به خاک و خون کشیده شدند اما ما باید کاری کنیم که افکار عمومی جامعه و جهان را اقناع کنیم که مخالف مذاکره و این مسیر گفتمانی نیستیم و این نیاز به این است که ما همه باید آگاهانه و عالمانه در این مسیر گفتاری و مذاکراتی قرار بگیریم.

امام جمعه گناوه ادامه داد: امروز تصمیم گیر اصلی ما شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه به عنوان مجری است و تصمیم نهایی را شورای عالی امنیت ملی می‌گیرد.

وی بیان کرد: ایران اسلامی هیچ گاه از مذاکره ترسی ندارد و همه مسئولین نظام ما دارند تلاش می‌کنند و آنچه عزت و مصلحت و حکمت کشور ما اقتضا می‌کند را انجام می‌دهند.

حمله به قطر درسی برای کشورهای حوزه خلیج فارس و اسلامی

وی با اشاره به حمله اسرائیل به کشور قطر پیرامون علت این حمله گفت: بعد از آنکه در طوفان الاقصی در هفتم اکتبر اسرائیل شکست خورد و برای از بین بردن حماس به اهدافش نرسید و هیچ دستاوردی نداشت دست به اینگونه حملات می‌زند.

امام جمعه گناوه با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به کشور قطر بیان کرد: در این حمله معلوم شد آمریکا برای هیچکس حتی هم پیمانی مانند قطر قابل اعتماد نیست و با چراغ سبز آمریکا اسرائیل حمله را علیه کشور قطر آغاز کرد و این درسی برای همه کشورهای حوزه خلیج فارس و اسلامی که به دنبال رابطه حسنه با اسرائیل هستند و پیش بینی‌ای که رهبری نیز کردند.

وی ادامه داد: امروز مظلومیت ایران و ملت اسلامی ما برای جهان روشن شد که کسی که در منطقه جنگ افروزی می‌کند و به دنبال جنگ است خود آمریکا و اسرائیل است که به دنبال توسعه طلبی و ایجاد اسرائیل بزرگ هستند.