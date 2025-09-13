هشدار سطح نارنجی برای گیلان؛  احتمال سیلاب و بارندگی شدید تا دوشنبه

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: جوی ناپایدار تا اواسط هفته در سطح استان گیلان حاکم خواهد بود.

وی با بیان اینکه هشدار سطح زرد پیش‌تر برای استان صادر شده بود، افزود: بر اساس این هشدار طی این مدت وقوع پدیده‌هایی از جمله ابرناکی، مه‌آلود بودن هوا، کاهش نسبی دما، وزش باد، رگبار باران، رعد و برق و در برخی مناطق احتمال تگرگ مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از اواخر وقت امروز (شنبه) تا روز دوشنبه، ادامه داد: با تقویت سامانه بارشی در این بازه زمانی، احتمال بارندگی شدید در برخی مناطق استان وجود دارد.

دادرس با تاکید بر اینکه آبگرفتگی معابر، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، جاری شدن سیلاب، لغزش و رانش زمین، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و همچنین خسارت به محصولات کشاورزی از جمله پیامدهای این سامانه ناپایدار خواهد بود، افزود: اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کوهستانی دور از انتظار نیست.

وی به شهروندان و گردشگران توصیه کرد: از توقف، استقرار و برپایی چادرهای مسافرتی در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کرده و از فعالیت‌های کوهنوردی پرهیز کنند.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین بر ضرورت تمهیدات لازم در حوزه کشاورزی تأکید کرد و گفت: کشاورزان نسبت به محافظت از محصولات و تجهیزات خود اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.