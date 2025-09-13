اجرای طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کورش کریمی گفت: طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن و دارای تغییر وضعیت و حادثه‌ساز به منظور پیشگیری از وقوع تصادفات و ایجاد آرامش و امنیت شهروندان، طی ۲ روز گذشته در سطح شهرستان شیراز به مرحله اجراء درآمد.

وی ادامه داد: در راستای این طرح، ماموران پلیس راهور موفق به توقیف ۱۱۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت دارای تخلفات حادثه‌ساز از جمله انجام حرکات مارپیج مخاطره‌آمیز، مخدوش نمودن پلاک، عدم داشتن مدارک و عدم استفاده از کلاه ایمنی، شدند.

رئیس پلیس راهور فارس با اشاره به اینکه اجرای این طرح در راستای مطالبات به حق شهروندان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، تصریح کرد: امنیت ترافیکی معابر و خیابان‌های کلانشهر شیراز خط قرمز پلیس راهور است و با هرگونه تخلفات حادثه‌ساز برخورد قانونی خواهد شد.