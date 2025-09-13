به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک در توضیحاتی درباره قطعنامه در مورد مسئله فلسطین موضع ایران را بیان کرد.
در این توضیح آمده است: ایران تأکید میکند که صلح پایدار تنها از طریق پایان دادن به اشغال و تحقق کامل استقلال و حاکمیت کشور فلسطین حاصل میشود، این امر باید مبتنی بر اراده واقعی ساکنان اصلی آن مسلمانان، یهودیان و مسیحیان باشد که از طریق یک همهپرسی آزاد و فراگیر، همانطور که در سند S/2019/862 پیشنهاد شده است، ابراز شود.
متن نمایندگی ایران بهشرح زیر است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
خانم رئیس،
همکاران محترم،
در حالی که جهان ما با وضعیتی بیسابقه روبهروست، ارزشهای اساسی که ما بهطور جمعی از آنها حمایت میکنیم، از جمله انسانیت، عدالت و یکپارچگی، توسط یک قدرت اشغالگر که سیاستهایش منعکسکننده تبعیض سیستماتیک، توسعهطلبی ارضی و بیتوجهی به هنجارهای بشردوستانه بینالمللی است، بهشدت در معرض تهدید قرار گرفتهاند.
پس از نزدیک به دو سال حمله نظامی بیوقفه، مردم فلسطین، بهویژه در غزه، در نقض آشکار قوانین بینالمللی، شاهد کشتار جمعی، آوارگی اجباری، گرسنگی و تخریب سیستماتیک زندگی غیرنظامیان و زیرساختها هستند، این ویرانی تنها به فلسطین محدود نمیشود، تجاوزات مکرر اسرائیل علیه سایر کشورها، منطقه را بیش از پیش بیثبات و صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکند.
دههها امتیازدهی، پیشنهادهای دیپلماتیک و تلاشهای عادیسازی نتوانسته است جنایات و اشغال غیرقانونی اسرائیل را متوقف کند، بلکه آن را در تشدید سیاستهای توسعهطلبانه، نژادپرستانه و استعماری خود جسورتر کرده است.
بیتوجهی سیستماتیک به قطعنامههای سازمان ملل که با وتوهای مکرر شورای امنیت و انتقال مداوم تسلیحات محافظت میشوند، نشان داده است که رویکردهای فعلی، اگرچه بهعنوان رویکردهای قاطع ارائه میشوند، اما نمیتوانند به اهداف اعلامشده خود دست یابند. یک راهحل عادلانه و پایدار دور از دسترس خواهد بود، مگر اینکه جامعه بینالمللی قطعنامههای الزامآوری را تصویب کند که به علل ریشهای بپردازد، پاسخگویی را تضمین کند و از حقوق مسلّم مردم فلسطین حمایت کند.
خانم رئیس،
جمهوری اسلامی ایران پیوسته خواستار آتشبس فوری و بدون قیدوشرط در غزه، دسترسی بدون مانع به کمکهای بشردوستانه و بازسازی با احترام کامل به حقوق مردم فلسطین بوده است، ایران همچنین حمایت بیدریغ خود را از مقاومت پایدار مردم فلسطین در برابر اشغال، مداخله خارجی و سیاستهای آپارتاید یادآوری میکند. ایران تأکید میکند که صلح پایدار تنها از طریق پایان دادن به اشغال و تحقق کامل استقلال و حاکمیت کشور فلسطین حاصل میشود، این امر باید مبتنی بر اراده واقعی ساکنان اصلی آن، مسلمانان، یهودیان و مسیحیان، باشد که از طریق یک همهپرسی آزاد و فراگیر، همانطور که در سند S/2019/862 پیشنهاد شده است، ابراز شود.
در پایان، ایران معتقد است که هر راهحل عملی باید مبتنی بر بهرسمیت شناختن حق مسلّم مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود، رد هر نوع آوارگی اجباری و تضمین مشارکت کامل و برابر هر بخش از جامعه فلسطین در شکلدهی به آینده کشور باشد.
جامعه بینالمللی باید از شورای امنیت بخواهد که پذیرش فلسطین بهعنوان یک کشور عضو کامل سازمان ملل متحد را توصیه کند و پاسخگویی کامل اسرائیل را در قبال جنایات جنگی، نسلکشی و اشغال غیرقانونی طولانیمدت، از جمله از طریق اعمال تحریمهای هدفمند و تعلیق عضویت آن در سازمان ملل متحد، تضمین کند تا اعتبار این سازمان حفظ شود.
به گزارش تسنیم، روز گذشته، جمعه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای را در خصوص مسئله تشکیل دولت فلسطینی با راهکار موسوم به «دودولتی» تصویب کرد.
ایران و همچنین کشورهایی از جمله عراق و تونس در این رأیگیری شرکت نکردند. ایران بارها تأکید کرده است که مسئله فلسطین تنها از طریق رأیگیری و آن هم مشارکت کامل همه فلسطینیها قابل حل است و رژیم اشغالگر باید به اشغالگری خود پایان دهد، مسائلی که در این طرح بهروشنی بیان نمیشود و حق کامل مردم فلسطین را بهرسمیت نمیشناسد.
این بیانیه حضور صهیونیستها در اراضی فلسطینی و اشغال مداوم آنان را که بخشی از یک پروژه استعماری بزرگتر در منطقه غرب آسیا است، نادیده میگیرد، این پروژه استعماری یکی از ریشههای اصلی بحران در منطقه است.
سازندگان این بیانیه عمداً نادیده گرفتند که رژیم اسرائیل و ایالات متحده اصلیترین موانع تحقق راهحل دودولت هستند، این در حالی است که ادامه اشغال اسرائیلی و سیاستهای آپارتاید در اراضی فلسطینی ادامه مییابد و راهحل دودولت نیز تحقق نخواهد یافت و به پایان دادن به درگیری در منطقه نخواهد انجامید.
طبق قوانین بینالمللی حق مردم تحت اشغال در مقابله با سیاستهای استعماری و یا سیاستهای آپارتاید برای تعیین سرنوشت و دفاع از خود بهرسمیت شناخته شده است، در بندهای دوم و سوم این بیانیه ذکر شده است که اقدامات علیه اشغالگران نهتنها مشروع بلکه محکوم کردن حق دفاع مشروع فلسطینیها در ۷ اکتبر بر اساس جنایات فجیع ناشی از رژیم اسرائیل علیه فلسطینیها در واکنش به اعمال این رژیم میتواند با دو حال قابلقبول سنجیده و قضاوت شود، این در حالی است که ایران به راهحل مبنایی برای این درگیری طولانی معتقد است؛ راهحلی که میتواند در پایان اشغال کامل تمامی سرزمینهای فلسطین و برگزاری همهپرسی ملی در تمامی فلسطین، با مشارکت تمامی ساکنان اصلی آن سرزمین اعم از مسلمانان، مسیحیان و یهودیان تحقق یابد، در این فرآیند، تمامی فلسطینیهای آواره میتوانند به وطن خود بازگردند و در این همهپرسی مشارکت کنند، تنها راهحل دموکراتیک برای حل مسئله فلسطین، از طریق این فرآیند امکانپذیر خواهد بود.
همچنین جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند که گروههای مسلح مقاومت فلسطینی که تحت اشغال مستمر متأثر از قوانین بینالمللی است، حق مردم تحتاشغال در مقابله با سیاستهای آپارتاید را بهرسمیت میشناسند.
