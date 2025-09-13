به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان با حضور سید محمدرضا میرصفدری معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار، معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی این سازمان، مدیران استانی، مربیان و کارکنان برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات سید هادی حسینی در دوران مسئولیت، فاطمه آروانه به‌عنوان سرپرست اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای همدان معرفی شد.

محمدرضا میرصفدری در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب، دفاع مقدس و سردار سپهبد شهید علی شادمانی، مهارت‌آموزی را راهبردی مهم در ایجاد اشتغال و ارتقای آموزش‌های فنی توصیف کرد و اظهار کرد: مشکل اصلی، فاصله آموزش آکادمیک از بازار کار و کارآفرینی پایدار است.

وی افزود: باید فرهنگ اجتماعی ما به‌گونه‌ای تغییر کند که مهارت و توانمندی عملی هم‌سنگ یا حتی ارزشمندتر از مدرک دانشگاهی تلقی شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار با اشاره به مأموریت استاندار همدان برای تدوین نقشه جامع پیشرفت و توسعه استان، خاطرنشان کرد: این سند با همکاری دانشگاهیان و مدیران اجرایی تهیه شده و حوزه آموزش مهارت‌ها را در قالب چهار راهبرد و ۱۶ اقدام مشخص بر اساس برنامه هفتم توسعه و بیانیه گام دوم انقلاب دسته‌بندی کرده است.

وی بر ضرورت همسویی برنامه‌های اداره‌کل با اهداف سند راهبردی استان تأکید کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، ظرفیت‌های بالایی در آموزش فنی و حرفه‌ای وجود دارد و اگر فرهنگ مهارت‌آموزی نهادینه شود، می‌توان تحولی جدی در اشتغال و تولید رقم زد.