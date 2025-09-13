فرودگاه لوبلین در لهستان بسته شد؛ پخش آژیر خطر و صدور هشدار حمله هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سی جی تی ان»، فرودگاه «لوبلین» (Lublin) در شرق لهستان امروز شنبه بسته شد.

بر اساس اعلام این رسانه، بسته شدن این فرودگاه به دلیل «فعالیت‌های نظامی برنامه‌ریزی نشده مرتبط با تأمین امنیت کشور» گزارش شده است.

از سوی دیگر، واشنگتن پست اعلام کرد: لهستان به دلیل تهدید حملات پهپادی در مناطق نزدیک اوکراین، هواپیماهای خود را در حریم هوایی خود مستقر کرد. مقامات می‌گویند هواپیماهای لهستانی و متحدانش به دلیل تهدید حملات پهپادی در مناطق همسایه اوکراین، در یک عملیات «پیشگیرانه» در حریم هوایی لهستان مستقر شده‌اند.

«یو ان ان» در این باره اعلام کرد: مرکز امنیت دولتی لهستان برای ۶ منطقه از استان «لوبلین» هشدار حمله هوایی صادر کرده است. این اتفاق پس از آن رخ داد که جت‌های جنگنده لهستانی و متحدانش به دلیل تهدید پهپادهای روسی بر فراز اوکراین به پرواز درآمدند.

وبگاه «وارل نیوز» به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس در این خصوص اعلام کرد: مقامات مرتبط می‌گویند که هواپیماهایی از لهستان و متحدان این کشور امروز شنبه به دلیل تهدید حملات پهپادی در مناطق همسایه اوکراین، در یک عملیات «پیشگیرانه» در حریم هوایی لهستان مستقر شدند و فرودگاه شهر لوبلین در شرق لهستان نیز بسته شد.

برخی رسانه‌ها نیز از شنیده شدن آژیر حمله هوایی در شرق لهستان خبر می‌دهند.

این هشدار به بهانه ورود ادعایی چند پهپاد روسی در روز چهارشنبه پیش به خاک لهستان صادر شد.