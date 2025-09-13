کامران قاسمپور به شاگرد تیلور هم باخت؛ حسرت فینال برای کشتی آزاد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های جهانی کشتی آزاد کرواسی، در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسمپور در مرحله نیمه نهایی به مصاف زاهد والنسیا آمریکا رفت که با نتیجه ۷ بر صفر شکست خورد و باید در مرحله رده‌بندی برای کسب شانس مدال برنز تلاش کند.

در این دیدار حساس دیوید تیلور مربی اختصاصی والنسیا او را کنار تشک هدایت کرد.

قاسمپور در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر موخامد عبداله یف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت.

وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر باتبیلگون نادامبات از مغولستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

قاسمپور در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۵ بر ۴ از سد ابراهیم کادیف از روسیه گذشت.

پیش از این احمد محمدنژاد جوان کشتی‌گیر وزن ۶۱ کیلوگرم که اولین حضور در مسابقات جهانی کشتی را تجربه می‌کرد، برابر حریف کره شمالی خود به پیروزی رسید و اولین فینالیست تیم ملی کشتی آزاد ایران شد.