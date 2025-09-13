  1. بین الملل
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۰۵

تظاهرات مردم فرانسه در حمایت از غزه +فیلم

بسیاری از مردم فرانسه در حمایت از مردم غزه و برای اعتراض به جنایات صهیونیست‌ها به خیابان‌ها آمدند و دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، تظاهرات کنندگان در پاریس؛ پایتخت فرانسه ضمن برپایی تظاهراتی گسترده، خواستار توقف نسل‌کشی در غزه شدند.

بسیاری از تظاهرکنندگان همچنین با حمل دست نوشته‌هایی خواستار تحریم رژیم صهیونیستی شدند.

