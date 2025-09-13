تظاهرات مردم فرانسه در حمایت از غزه +فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، تظاهرات کنندگان در پاریس؛ پایتخت فرانسه ضمن برپایی تظاهراتی گسترده، خواستار توقف نسل‌کشی در غزه شدند.

بسیاری از تظاهرکنندگان همچنین با حمل دست نوشته‌هایی خواستار تحریم رژیم صهیونیستی شدند.