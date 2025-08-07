به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی کالاهای اساسی در روزهای منتهی به ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۴ انجام شد.

بازار برنج

قیمت برنج در بازار از نیمه دوم سال گذشته روند رو به افزایش داشت به طوری که در هفته‌های اخیر در برخی مقاطع برنج هاشمی از هر کیلو گرم ۴۰۰ هزار تومان هم گذشت. برخی کارشناسان دلیل این امر را در بازار انحصاری برنج ایرانی می‌دانند.

رئیس انجمن تأمین‌کنندگان و واردکنندگان برنج در این خصوص ضمن رد این موضوع اعلام کرد، بارها به نهادهای متولی اعلام شد ورودی بازار کاهش یافته اما مسئولان توجه لازم را به این امر نداشتند. آمار نادرست وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان کشت و تولید برنج داخلی و محدودیت و ممنوعیت واردات سبب شد تا امروز شاهد نابه‌سامانی رد بازار برنج باشیم.

محمد مختاریان با بیان اینکه کمبود بازار سال گذشته یک میلیون تن برنج بود، گفت، با برداشت برنج نو کم‌کم قیمت‌ها در بازار کاهش می‌یابد.

کریم اخوان‌اکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج هم به انتظار تورمی بازار برنج اشاره کرد و گفت، کشاورز ماه‌ها قبل از گرانی کالای خودش را فروخته بود و تأثیری در افزایش قیمت نداشت اما برخی واسطه‌ها در این حوزه تأثیرگذار بوده‌اند.

همچنین گفتنی است، در این هفته دومین ثبت سفارش برنج آغاز شد که برای تکمیل ذخایر استراتژیک تحویل دولت می‌شود.

بازار گوشت و تخم‌مرغ

طی چند هفته گذشته قیمت مرغ و گوشت قرمز بسته‌بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزایش یافت. به عنوان مثال، هر بسته ۱.۸ کیلو گرمی سینه مرغ از ۳۸۰ هزار تومان به ۴۱۲ هزار تومان افزایش یافته است. هر بسته گوشت گوساله کشتار تازه از ۶۲۹ هزار تومان به ۷۱۹ هزار تومان افزایش قیمت داشته و چرخ کرده از ۴۷۹ هزار تومان در هر کیلو گرم به ۴۹۹ هزار تومان رسیده است.

در حالی که وزیر جهاد کشاورزی بر تداوم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تاکید دارد بازار نهاده‌های دامی دچار چالش شده است. کمبود نهاده‌های دامی و افزایش قیمت آنها سبب شده تا دام‌های مولد کشتار شوند. این امر در دو ماه آینده خودش را در بازار گوشت و تخم‌مرغ خودش را بیشتر نشان می‌دهد.

همچنین گرانی جو سبب شده تا گندم به عنوان خوراک دام به فروش برسد.

بازار حبوبات

بازار حبوبات هم مثل لبنیات قیمت‌ها افزایش زیادی تجربه کردند، البته این افزایش همچنان ادامه دارد؛ به طوری که وزن بسته‌ها کاهش یافته و از ۹۰۰ گرم به ۸۰۰ و ۵۰۰ گرم رسیده است.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه ، سردست و راسته گوسفند ۷۹۰-۸۰۰ ۷۹۰-۸۰۰ گوشت ران گوسفندی ۹۹۰-۱۰۳۰۰۰۰ ۹۹۰-۱۰۳۰۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی) - - گوشت سردست گوساله ۶۹۰-۷۱۰ ۶۷۰-۶۹۰ گوشت ران گوساله ۷۱۰-۷۶۰ ۷۲۰ گوشت منجمد گوساله ۴۹۵ ۴۹۵ گوشت چرخ کرده مخلوط ۴۹۹-۵۶۰ ۴۷۹-۵۶۰ گوشت چرخ کرده مخلوط تنظیم بازار (فروشگاهی) - - کله و پاچه ۸۵۰ ۸۵۰ گوشت مرغ ۱۲۵ ۱۲۵ ران مرغ بدون کمر ۹۹.۹۰۰ ۱۱۷ ران مرغ با کمر ۸۸ ۹۸ گوشت چرخ کرده مرغ ۱۹۰ ۱۹۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) - ۱۱۰-۱۶۰ تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) ۱۲۷ ۱۴۷ قزل‌آلا ۲۳۸ ۲۳۸ میگو تازه ۶۹۰ ۶۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست کم‌چرب دبه‌ای ۲ کیلو گرمی - - کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۱-۳۶ ۳۱-۳۶ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۰-۶۸ ۶۰-۶۸ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب - ۳۷ شیر بطری پر چرب به اضافه ویتامین د ۳ - ۴۴ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۳۰ ۳۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۴۱.۲۵۰ ۴۱.۲۵۰ قند ۸۹ ۸۹ شکر ۶۰-۶۹ ۶۰-۶۹ روغن آفتابگردان ۱.۶۲۰ لیتری (سرخ کردنی) ۱۵۷.۵۰۰ ۱۵۷.۵۰۰ روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری بالانسر (پخت و پز) ۱۴۰.۷۰۰ ۱۴۰.۷۰۰ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۰۸ ۱۰۸ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۷-۹۹.۹۰۰ ۹۷-۹۹.۹۰۰ برنج هاشمی برداشت جدید ۲۴۰ ۲۹۰ برنج طارم - ۲۷۰ برنج شمشیری - ۲۱۰ برنج هندی (کیسه ۱۰ کیلو گرمی) ۵۶۹.۳۵۰ ۵۶۹.۳۵۰ لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) - - لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) ۳۲۱.۵۰۰ ۲۹۸.۵۰۰ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۵۰۰ گرم) - - عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۰۰ ۲۱۹.۹۰۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۲۷.۹۰۰ ۲۲۷.۹۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) - - لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۰۳.۹۰۰ ۲۲۷.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۵۷۴.۹۰۰ ۵۷۴.۹۰۰

گفتنی است؛ شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۱ درصد، گوشت گوساله با ۱۹ درصد، گوشت مرغ ۱۰ درصد، تخم مرغ (شانه ۲ کیلو گرمی) ۵ درصد، حبوبات ۲۵ درصد، برنج داخلی درجه یک ۹ درصد، قند ۹ درصد و شکر ۷ درصد ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین در حال عرضه و فروش است.