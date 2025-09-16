  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۳

وضعیت قرمز هوا در ۴ منطقه مشهد

مشهد - بر اساس گزارش‌ها شاخص کیفیت هوا در مناطق وحدت، الهیه، مفتح و چمن در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه ها قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز سه شنبه بیستم و پنجم شهریورماه با ثبت عدد ۸۶ در شرایط قابل قبول قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۱۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

کیفیت هوا در مناطق وحدت، الهیه، مفتح و چمن در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد در مناطق ساختمان، نخریسی، سجاد، هفت حوض و سرافرازان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در دیگر مناطق دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا، قابل قبول است.

