حرکت نخستین کشتی ناوگان «صمود» از بندر «سیدی بوسعید» به سوی غزه

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از حرکت نخستین کشتی ناوگان جهانی صمود از سمت بندر سیدی بوسعید به سوی نوار غزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نخستین کشتی ناوگان بین المللی صمود بندر سیدی بوسعید واقع در تونس را به سمت غزه ترک کرد.

همچنین هشت کشتی از این ناوگان روز گذشته بنادر قمرت و بنزرت واقع در شمال تونس را به مقصد نوار غزه ترک کردند.

روز گذشته نیز سازمان دهندگان ناوگان بین المللی صمود (پایداری) از حرکت ۱۸ کشتی این ناوگان از بندر کاتانیا واقع در جنوب ایتالیا به سمت نوار غزه خبر دادند.

آنها همچنین تاکید کردند که قرار است کشتی‌هایی از سمت تونس و یونان نیز طی امروز به سمت نوار غزه حرکت کنند و به کشتی‌های مذکور در آب‌های بین المللی بپیوندند.

این مسئولان اضافه کردند که ناوگان صمود بزرگترین تلاش دریایی جهانی برای شکستن محاصره نوار غزه به شمار می‌رود و سرنشینان این کشتی‌ها برای بی اثر کردن اقدام غیر قانونی رژیم صهیونیستی در محاصره نوار غزه تلاش می‌کنند.

