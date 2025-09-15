۲۶۳ پرونده در تعزیرات حکومتی کردستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران کردستان اظهار کرد: تعزیرات حکومتی طرح نظارتی ویژه ماه‌های محرم، صفر و اربعین را از ۲۲ تیرماه تا ۳ شهریور ماه اجرا کرد.

وی افزود: براساس اجرای این طرح ۳۶ اکیپ گشت بازرسی فعال شد که منجر به تشکیل ۷۱ پرونده شد.

وی با بیان اینکه سفرهای شهرستانی در استان انجام شد، افزود: در حوزه اقتصادی سه کمیته اقدام مشترک، کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی تعزیرات را در شهرستان‌ها برگزار کردیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان یادآور شد: بازدید از واحدهای تولیدی در شهرستان‌ها انجام شد که مشکلات واحدهای تولیدی بررسی و در راستای کمک به این واحدها جلساتی با فرمانداران و مسئولان برگزار شد.

رحیمیان عنوان کرد: تعزیرات حکومتی مرجعی فضای است که به پرونده‌های تشکیل شده نظارت دارد و به نوعی زیرمجموعه دولت محسوب می‌شود.

بازرسی روزانه از بازار مطالبه مردمی است

وی با اشاره به اینکه مردم خواهان و مطالبه گر وضعیت گرانی بازار هستند، افزود: روزانه گشتی در بازار وجود دارد که در صورت انجام تخلف واحد را پلمب خواهند کرد.

وی تصریح کرد: بیشترین شکایات مردمی در کردستان از صنف نانوایی‌ها بوده است و علیرغم اینکه مدتی بدون افزایش قیمت بودیم اما تخلفاتی مشاهده شد.

رحیمیان افزود: در بخش آزادپزها قیمت براساس ۱۵ هزار تومان است و پخت نان بزرگ با قیمت‌های بالاتر با خواست و مطالبه مردم انجام می‌گیرد در حالی که باید نام به صورت استاندارد پخت شود.

وی کم فروشی را بیشترین تخلف حوزه نانوایی‌ها برشمرد و افزود: از ۱۲ روز گذشته تخلفی تحت عنوان عرضه خارج از شبکه آرد نداشتیم و آرد باید از طریق سامانه خریداری شود، در غیراینصورت کسی که در هر مکانی آرد را خریداری و انبار یا حمل کند قاچاقچی محسوب می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اذعان کرد: عمده کلانه‌پزها و سنگک‌پزهای آزادپز استان آرد خود را از آرد یارانه‌ای تأمین می‌کنند در حالی که نباید از آرد یارانه‌ای استفاده کنند.

تشکیل ۲۱ اکیپ بازرسی برای بررسی نوشت افزار در کردستان

وی به گشت‌های بازار در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: ۲۱ اکیپ بازرسی برای بررسی نوشت افزار، سرویس مدارس و لباس مدارس فعال شد و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است که بیشترین مشکل در حوزه سرویس مدارس بود.

رحیمیان عنوان کرد: سرویس مدارس اکنون به شهرداری‌ها محول شده است و اولیا سرگردان شده‌اند و نیاز است این موضوع بررسی شود و درخواست‌هایی از استاندار برای تشکیل شورای آموزش و پرورش برای حل این موضوع شکل گرفته است.

تشکیل چهار پرونده برای تخلفات حوزه لباس فرم مدارس

وی بیان کرد: تاکنون چهار پرونده برای لباس فرم مدارس تشکیل شده و در حال حاضر وضعیت مناسبی را در استان شاهد هستیم.

وی اذعان کرد: نیاز است ضابطین حضور بیشتری در بازار داشته باشند و در سریع‌ترین زمان ممکن به پرونده‌ها رسیدگی شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اذعان کرد: ضابطین تعزیرات حکومتی احصا و مشخص شدند که صمت، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان، ثبت املاک و اتاق اصناف و تمام اتحادیه‌ها ضابط تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند و با هر کدام از ضابطین که کم کاری کرده باشند برخورد می‌شود.

رحیمیان به پرونده‌های تشکیل شده در سال‌جاری پرداخت و خاطر نشان کرد: در استان کردستان طی شش ماه اخیر ۲۶۳ پرونده از سوی ضابطین واصل شده‌است که ۲۶۱ پرونده تاکنون رسیدگی شده است.

وی با اشاره به میزان تخلفات پرونده‌های یاد شده عنوان کرد: میزان ارزش تخلفات پرونده‌ها در کردستان بیش از هشت میلیارد و ۲۷۳ میلیون بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان به میز خدمت مردمی این سازمان اشاره و اضافه کرد: ۱۲۷ دیدار مردمی در دوماه اخیر برگزار شده و تعزیرات حکومتی روزانه پاسخگوی مراجعان خواهد بود.

رحیمیان اضافه کرد: در بحث قرارهای تأمین کیفری (وثیقه) مواردی برای قضات تعریف شده است و برای پرونده‌های بالای ۱۰ میلیون تومان این قرار تصویب شده است.