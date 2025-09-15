  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

اهدای لوازم التحریر بین دانش آموزان خانواده‌های زندانی در مازندران

اهدای لوازم التحریر بین دانش آموزان خانواده‌های زندانی در مازندران

ساری - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران گفت: لوازم‌التحریر و کفش بین ۸۲۹ دانش آموز خانواده‌های زندانی تحت حمایت توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام مافی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برپایی رزمایش ویژه‌ای به منظور توزیع لوازم‌التحریر و کفش بین ۸۲۹ دانش‌آموز خانواده‌های زندانی تحت حمایت این نهاد با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تومان خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران، اظهار داشت: مددجویانی که با مشکلات حقوقی مواجه هستند، از پرداخت هزینه دادرسی در محاکم معاف می‌باشند.

وی همچنین افزود: طرح جزای بدل از حبس به عنوان شبکه‌ای از احسان و نیکوکاری باید در استان تقویت شود.

معافی درباره اهمیت پیشگیری از جرم گفت: آموزش خانواده‌ها می‌تواند تهدیدها را به فرصت‌های بزرگ تبدیل کند و وظیفه ما حمایت همه‌جانبه از خانواده‌های زندانی در زمینه مسکن، اشتغال و امور فرهنگی است.

وی همچنین اعلام کرد: کمیته امداد مازندران در سال جاری ۶ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده تا افراد ضعیف به انسان‌های توانمند تبدیل شوند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران افزود: در حال حاضر ۴۳۹ خانواده زندانی با ۸۲۹ فرزند تحت حمایت کمیته امداد هستند.

معافی گفت: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، خدماتی به ارزش ۱۲ میلیارد تومان به این خانواده‌ها ارائه شده است که بیش از ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن صرف حمایت از دانش‌آموزان شده است.

کد خبر 6590040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها