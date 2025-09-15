به گزارش خبرنگار مهر، نظام مافی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برپایی رزمایش ویژه‌ای به منظور توزیع لوازم‌التحریر و کفش بین ۸۲۹ دانش‌آموز خانواده‌های زندانی تحت حمایت این نهاد با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون تومان خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران، اظهار داشت: مددجویانی که با مشکلات حقوقی مواجه هستند، از پرداخت هزینه دادرسی در محاکم معاف می‌باشند.

وی همچنین افزود: طرح جزای بدل از حبس به عنوان شبکه‌ای از احسان و نیکوکاری باید در استان تقویت شود.

معافی درباره اهمیت پیشگیری از جرم گفت: آموزش خانواده‌ها می‌تواند تهدیدها را به فرصت‌های بزرگ تبدیل کند و وظیفه ما حمایت همه‌جانبه از خانواده‌های زندانی در زمینه مسکن، اشتغال و امور فرهنگی است.

وی همچنین اعلام کرد: کمیته امداد مازندران در سال جاری ۶ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده تا افراد ضعیف به انسان‌های توانمند تبدیل شوند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران افزود: در حال حاضر ۴۳۹ خانواده زندانی با ۸۲۹ فرزند تحت حمایت کمیته امداد هستند.

معافی گفت: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، خدماتی به ارزش ۱۲ میلیارد تومان به این خانواده‌ها ارائه شده است که بیش از ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن صرف حمایت از دانش‌آموزان شده است.