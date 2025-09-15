دندانپزشک قلابی در زاهدان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حاجی گلزار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی زاهدان فردی را که بدون پروانه طبابت و با تبلیغات در فضای مجازی اقدام به فریب و ویزیت مردم در مطب دندانپزشکی فاقد مجوز می‌نمود، را شناسایی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی به همراه نماینده سازمان علوم پزشکی به محل مورد نظر اعزام و فردی ۳۰ ساله را که با جعل عنوان و مدارک اقدام به فعالیت غیرقانونی تحت عنوان دندانپزشک را داشت دستگیر و در بازرسی از محل فعالیت متهم مقادیری داروهای غیر بهداشتی غیر مجاز و گواهینامه‌های جعلی طبابت، مقداری تجهیزات پزشکی قاچاق و غیراستاندارد کشف شد.

ایشان با بیان اینکه تاکنون چندین نفر جهت طرح شکایت از این دندانپزشک قلابی به کلانتری‌های زاهدان مراجعه داشته‌اند؛ خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.