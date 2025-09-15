مدیریت مصرف گاز زمینه انتقال یک میلیارد مترمکعب به صنعت را فراهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود برادران نصیری ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار که در شرکت گاز استان گیلان برگزار شد با قدردانی از تلاشهای رسانهها اظهار کرد: خبرنگاران نقش کلیدی در فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی دارند.
مدیرعامل شرکت گاز گیلان با اشاره به همکاری مؤثر رسانهها در سال گذشته گفت: اگر امروز به عنوان سازمانی پیشرو در ارائه خدمات به مشترکین و صنعت شناخته شدهایم، این موفقیت بدون حمایتهای شما اصحاب رسانه ممکن نبود.
وی افزود: با اطلاعرسانی گسترده رسانهها، مردم به سمت صرفهجویی در مصرف گاز هدایت شدند و توانستیم حدود یک میلیارد متر مکعب گاز بیشتر نسبت به سالهای قبل تأمین کنیم که با مدیریت مصرف در بخش خانگی، این حجم به صنعت اختصاص یافت.
برادران نصیری تصریح کرد: این اقدام موجب شد که هیچیک از بخشهای خانگی یا صنعتی با کمبود گاز مواجه نشوند و آرامش در استان برقرار باشد.
مدیرعامل شرکت گاز گیلان همچنین از برنامهریزیهای دقیق برای تأمین سوخت نیروگاهها در سال جاری خبر داد و گفت: با دعوت از سازمانهای نظارتی و نیروگاهها، تعهد دادیم که ذخایر سوخت دوم را به طور کامل تأمین کنیم و تاکنون بیش از ۲۲۰ میلیون متر مکعب سوخت ذخیره شده است که نیروگاهها تا ۴۰ روز آینده بدون مشکل خواهند بود.
نصیری ضمن تأکید بر اهمیت مصرف صحیح انرژی گفت: هدف ما این نیست که مردم کمتر مصرف کنند بلکه میخواهیم درست مصرف کنند، رویکردی که هم به اقتصاد خانوار کمک میکند و هم امکان حمایت بیشتر از صنعت را فراهم میسازد.
وی در پایان از خبرنگاران خواست تا همچنان در کنار شرکت گاز باشند و با انتشار مطالب آگاهیبخش، جامعه را در مسیر مصرف بهینه انرژی هدایت کنند و ابراز امیدواری کرد که در سال جاری نیز شرکت گاز گیلان با همراهی رسانهها همچون گذشته سربلند باشد.
شایان ذکر است در این مراسم از زحمات «یوسف یوسف مدد» قدردانی و روابط عمومی جدید شرکت گاز استان گیلان معرفی شد.
