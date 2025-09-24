  1. استانها
  2. مرکزی
۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۰

معاون وزیر: لزوم توزیع عادلانه سرانه فضاهای فرهنگی در استان‌ها

معاون وزیر: لزوم توزیع عادلانه سرانه فضاهای فرهنگی در استان‌ها

دلیجان- معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: توزیع عادلانه سرانه فضاهای فرهنگی در استان‌ها ضروری است و در راستای تحقق این مهم باید تمام ظرفیت‌ها بکارگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی در جریان سفر یک‌روزه خود به استان مرکزی در بازدید از مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهر دلیجان اظهار کرد: ایجاد و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری می‌تواند در ارتقای کیفیت رویدادها و افزایش فعالیت هنرمندان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ادبی و قرآنی اثرگذار باشد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اهمیت تکمیل مجتمع فرهنگی هنری غدیر دلیجان به عنوان یکی از مطالبات اصلی اهالی فرهنگ و هنر شهرستان تأکید کرد و گفت: تکمیل این طرح گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی استان مرکزی است.

وی با بیان اینکه برون‌سپاری فعالیت‌های فرهنگی و هنری در اولویت برنامه‌های وزارتخانه قرار دارد، افزود: پیش‌بینی می‌شود بخشی از هزینه‌های پروژه نیمه‌تمام غدیر از محل توازن در اختیار نماینده شهرستان و بخش دیگر با اعتبارات تخصیصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأمین شود.

محمدی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم مبنی بر تکمیل و تجهیز پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی و هنری افزود: امیدواریم با تکمیل این پروژه و پیوستن آن به زیرساخت‌های فرهنگی و هنری شهرستان، زمینه خدمت‌رسانی بهتر به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه فراهم شود و فضاهای فرهنگی دلیجان پویایی بیشتری پیدا کنند.

وی توزیع عادلانه سرانه فضاهای فرهنگی در استان‌ها را ضروری دانست و گفت: این پروژه می‌تواند میزبان شایسته‌ای برای جشنواره‌های ملی باشد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: امیدواریم با اختصاص به‌موقع اعتبارات و تکمیل فرهنگسرای غدیر، گام مؤثری در خدمت به جامعه فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان دلیجان برداشته شود.

کد خبر 6601004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها