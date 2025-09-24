به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی در جریان سفر یکروزه خود به استان مرکزی در بازدید از مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهر دلیجان اظهار کرد: ایجاد و تقویت زیرساختهای فرهنگی و هنری میتواند در ارتقای کیفیت رویدادها و افزایش فعالیت هنرمندان در حوزههای مختلف فرهنگی، هنری، ادبی و قرآنی اثرگذار باشد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اهمیت تکمیل مجتمع فرهنگی هنری غدیر دلیجان به عنوان یکی از مطالبات اصلی اهالی فرهنگ و هنر شهرستان تأکید کرد و گفت: تکمیل این طرح گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساختهای فرهنگی استان مرکزی است.
وی با بیان اینکه برونسپاری فعالیتهای فرهنگی و هنری در اولویت برنامههای وزارتخانه قرار دارد، افزود: پیشبینی میشود بخشی از هزینههای پروژه نیمهتمام غدیر از محل توازن در اختیار نماینده شهرستان و بخش دیگر با اعتبارات تخصیصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأمین شود.
محمدی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم مبنی بر تکمیل و تجهیز پروژههای نیمهتمام فرهنگی و هنری افزود: امیدواریم با تکمیل این پروژه و پیوستن آن به زیرساختهای فرهنگی و هنری شهرستان، زمینه خدمترسانی بهتر به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه فراهم شود و فضاهای فرهنگی دلیجان پویایی بیشتری پیدا کنند.
وی توزیع عادلانه سرانه فضاهای فرهنگی در استانها را ضروری دانست و گفت: این پروژه میتواند میزبان شایستهای برای جشنوارههای ملی باشد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: امیدواریم با اختصاص بهموقع اعتبارات و تکمیل فرهنگسرای غدیر، گام مؤثری در خدمت به جامعه فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان دلیجان برداشته شود.
نظر شما