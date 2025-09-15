آغاز به کار اجلاس دوحه؛ امیر قطر: حمله به پایتخت ما بزدلانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی در دوحه با سخنرانی امیر قطر آغاز شد.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر گفت: پایتخت ما مورد حمله ناجوانمردانه‌ای قرار گرفت و منزلی را هدف گرفت که خانواده‌های رهبران حماس و هیئت مذاکره‌کننده این جنبش در آن اقامت داشتند.

وی افزود: شهروندان ما شگفت‌زده شدند و سراسر جهان از این تجاوز و اقدام تروریستی بزدلانه شوکه شد. جنگ اسرائیلی علیه غزه به جنگی برای نابودی و نسل‌کشی تبدیل شده است.

شیخ تمیم بیان کرد: دوحه میزبان هیئت‌هایی از حماس و اسرائیل بوده و میانجی‌گری ما به آزادی اسرای اسرائیلی و فلسطینی انجامیده است.هنگام وقوع این حمله ناجوانمردانه، رهبری حماس در حال بررسی پیشنهادی آمریکایی بود که از طریق ما و مصر دریافت کرده بود.

وی گفت: محل نشست رهبران حماس برای بررسی طرح آمریکایی، برای همه شناخته شده بود. اگر اسرائیل قصد ترور رهبری سیاسی جنبش حماس را دارد، پس چرا با آن مذاکره می‌کند؟ تجاوز اسرائیل آشکار، ناجوانمردانه و بزدلانه است. کسی که به‌طور مداوم و هدفمند طرف مذاکره‌کننده را هدف قرار می‌دهد، در واقع در پی ناکام گذاشتن مذاکرات است.

تمیم تاکید کرد: اسرائیل به دنبال این است که غزه را به منطقه غیرقابل سکونت برای زندگی تبدیل کند و ساکنان آن را کوچ دهد. اسرائیل در راستای تجزیه سوریه حرکت می کند و طرحهای آن اجرایی نخواهد شد. نتانیاهو در رویای این است که منطقه عربی منطقه نفوذ اسرائیل شود و این توهم خطرناکی است.

دبیر کل سازمان همکاری اسلامی: شورای امنیت اسرائیل را به خاطر جنایاتش پاسخگو کند

حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی امروز دوشنبه در نشست سران کشورهای عضو این سازمان در سخنانی اعلام کرد: این اجلاس فرصتی برای اتخاذ موضعی واحد و قاطع علیه تجاوز شنیع اسرائیل (به دوحه در قطر) است.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در این خصوص ادامه داد: ما بار دیگر تجاوز آشکار علیه کشور قطر و حاکمیت ارضی آن را به شدت محکوم می‌کنیم. ما از شورای امنیت می‌خواهیم که مسئولیت‌های خود را برعهده بگیرد و اسرائیل را به خاطر جنایاتش پاسخگو کند.

حسین ابراهیم طه در این باره اضافه کرد: ما حمایت خود را از نتایج کنفرانس بین‌المللی حل مسئله فلسطین و راه حل (موسوم به) دو دولتی اعلام می‌کنیم. اطمینان داریم که نتایج این اجلاس همبستگی عربی و اسلامی را تقویت خواهد کرد.

وی سپس افزود: تجاوز اسرائیل به حاکمیت قطر از همه حدود فراتر رفته و همه اصول انسانی را نیز نقض کرد.