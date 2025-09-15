به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیروس حکمتی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در سپاه استان سمنان ضمن اشاره به برگزاری مهمترین رویداد فرهنگی سال ۱۴۰۴ در سمنان، بیان کرد: استان سمنان خود را آماده برگزاری کنگره بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان می‌کند.

وی با بیان اینکه این رویداد بزرگ شهریور و مهرماه امسال همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود، افزود: از همه رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای، فرهنگی، هنرمندان و مبلغان و … درخواست می‌شود تا در زمینه بازتاب این رویداد فرهنگی مهم اهتمام داشته باشند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان با بیان اینکه کنگره بزرگ سه هزار شهید استان برای دومین بار برگزار خواهد شد، تاکید داشت: نشر فرهنگ ایثار و شهادت و بازخوانی خاطرات دوران جنگ تحمیلی امری ضروری است که در این کنگره هم به آن تاکید ویژه شده است.

حکمتی انتقال پیام‌های دفاع مقدس را از جمله محورهای این رویداد بزرگ دانست و تاکید کرد: در برگزاری کنگره بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان همچنین محورهایی مانند ولایت مداری، جهاد و صبر و استقامت با تاسی از سیره شهدا، مد نظر قرار خواهد گرفت.

وی از ترویج گفتمان جهاد و شهادت به عنوان رویکرد این کنگره بزرگ یاد کرد و افزود: در این کنگره نقش‌آفرینی‌های رزمندگان، مردم و فرماندهان استان سمنان در دوران دفاع مقدس بازخوانی می‌شود.