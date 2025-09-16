به گزارش خبرگزاری مهر، احمد انجمروز از پیشرفت قابلتوجه پروژه برقرسانی به مجموعه گردشگری و آبدرمانی «خِست» خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه در آیندهای نزدیک به شبکه برق متصل خواهد شد.
وی با اشاره به حمایتها و پیگیریهای انجامشده گفت: با درخواست اداره میراث فرهنگی و پیگیریهای مستمر فرماندار بندرلنگه، مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات کمیته برنامهریزی فرمانداری به این پروژه تخصیص یافت که در نتیجه آن، عملیات نصب تیرهای برق به پایان رسیده است.
دهیار اسلامآباد افزود: برای تکمیل شبکه داخلی برق و اجرای کابلکشی، مبلغ ۵ میلیارد تومان دیگر نیز در نظر گرفته شده که در مرحله نهایی تصویب قرار دارد.
انجمروز با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری منطقه گفت: مجموعه خِست از سال ۱۳۹۴ در محدوده طرح هادی روستا قرار گرفته و از آن زمان تحت نظارت دهیاری اداره میشود؛ در این مدت با بهرهگیری از اعتبارات مختلف، اقداماتی نظیر بهسازی مسیر دسترسی، محوطهسازی، ساخت سرویس بهداشتی، احداث سکو و استخر، مرمت اتاقها و سایر زیرساختها انجام شده است.
وی همچنین از ساخت یک مسجد در این مجموعه توسط یکی از خیرین اهل بندرکنگ خبر داد و افزود: برای آسفالت مسیر دسترسی به طول ۱۵۰۰ متر نیز با پیگیری نماینده غرب هرمزگان و فرماندار بندرلنگه، و همکاری اداره راهداری، اعتبارات لازم تأمین شده و عملیات آن بهزودی آغاز خواهد شد.
دهیار اسلامآباد با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی این مجموعه گفت: در راستای ایجاد اشتغال پایدار، شرکت تعاونی روستایی وحدت اسلامآباد با عضویت ۹۳ نفر از اهالی به ثبت رسیده که میتواند گامی مهم در جهت انسجام اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی روستاییان باشد.
نظر شما