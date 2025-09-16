به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروی هوایی آمریکا روند دستکاری هواپیمای بویینگ ۷۴۷ که از سوی قطر به عنوان یک هدیه گران بها به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعطا شده بود آغاز کرده است. قرار است از این هواپیما برای جا به جایی مقامات آمریکایی استفاده شود.

سخنگوی نیروی هوایی آمریکا گفت که نوع این تغییرات، شرکتی که آن را اجرا می‌کند و حتی جدول زمانی آن کاملاً محرمانه است. هر هواپیمایی که از کشورهای خارجی از جمله هم پیمان گرفته می‌شود باید به یک وسیله امن برای مقامات آمریکایی تبدیل شود.

شبکه سی ان ان نیز گزارش داد که این روند تنها ترمیم و ایجاد تغییرات در هواپیمای قطر نیست بلکه شبیه بازسازی کامل آن است.

گفته می‌شود که این عملیات چند ماه تا ۲ سال به طول می‌انجامد.

اردیبهشت امسال گزارش شده بود که دولت ترامپ قصد دارد یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷-۸ لوکس را که توسط خاندان سلطنتی قطر اهدا می‌شود، بپذیرد و آن را به عنوان هواپیمای ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا (Air Force One) تجهیز کند.

بر این اساس، این هواپیما که یکی از با ارزش‌ترین هدایای تاریخ برای دولت آمریکا است پس از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ، قرار است به کتابخانه ریاست جمهوری او اهدا شود.