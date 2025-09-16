آموزش و پرورش رکن اصلی توسعه است؛ لزوم توجه به نیازهای فرهنگی و آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم تقدیر و معارفه مدیر آموزش و پرورش بیجار که در محل فرمانداری برگزار شد اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین نهادهای جامعه است و نقش محوری در مسیر توسعه دارد.

وی افزود: ما برای دستیابی به پیشرفت نیازمند نیروهای انسانی توانمند هستیم و این نیروها محصول آموزش و پرورش هستند؛ بنابراین زمانی موفق خواهیم بود که این نهاد بتواند به‌طور جدی به نیازهای آموزشی و فرهنگی معلمان و دانش‌آموزان پاسخ دهد.

فرماندار بیجار تأکید کرد: خدمت به مردم وظیفه اصلی مسئولان است و باید به معنای واقعی کلمه در کنار یکدیگر با وفاق و همدلی برای ارتقای شرایط موجود تلاش کنیم.

کاظمی اعلام کرد: برخی تغییرات مدیریتی جنبه مثبت دارند و مردم آثار آن را به‌خوبی مشاهده می‌کنند، پس هر یک از ما باید در جایگاه خود بیشترین خدمت را به مردم ارائه دهیم.

وی با قدردانی از زحمات محسن جبارزاده مدیر سابق آموزش و پرورش بیجار گفت: اقدامات این مدیر شایسته تقدیر است و باید تلاش شود تا مدیر جدید ادامه‌دهنده راه وی باشد.

۳۵ سال خدمت صادقانه در آموزش و پرورش

در ادامه این مراسم، محسن جبارزاده مدیر سابق آموزش و پرورش بیجار نیز در سخنانی اظهار کرد: هر اقدامی که در دوران خدمتم انجام شد در مسیر خدمت به مردم بوده و داوری در مورد کیفیت کار بر عهده مردم است.

وی افزود: خدا را شاکرم که در طول ۳۵ سال خدمت، فرصت خدمتگزاری نصیبم شد و در این مدت توانستم با وجود شرایط پرچالش، هیچ اقدام غیرقانونی انجام ندهم و امور اداری را در مسیر صحیح پیش ببرم.

جبارزاده با اشاره به دستاوردهای دوران مدیریت خود گفت: در حوزه فرهنگی و تربیتی فعالیت‌های ارزشمندی صورت گرفت که نتیجه تلاش جمعی همکاران بود و همین امر موجب شد رتبه شهرستان در کنکور استان در میان رتبه‌های یک تا سه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی استخر آموزش و پرورش، بازسازی اردوگاه شهید فهمیده، حذف مدارس کانکسی، تأمین ایمن سوخت مدارس و تبدیل سوخت مایع به گاز از جمله اقدامات مهم این دوره بوده است.

مدیر سابق آموزش و پرورش بیجار همچنین با اشاره به اقدامات در حوزه اقتصادی و پشتیبانی عنوان کرد: در سال‌های اخیر درآمدزایی آموزش و پرورش ارتقا یافت و از طریق مزایده و واگذاری بخش‌های مازاد منابع مالی جدیدی ایجاد شد.

وی اضافه کرد: خانه معلم نیز توسعه و ارتقا یافت و با افزایش سطح خدمات، با استقبال بیشتر فرهنگیان و مردم مواجه شد.

گفتنی است؛ در پایان این جلسه از زحمات سید محسن جبارزاده تقدیر و طاهر نساجی به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش بیجار انتخاب شد.