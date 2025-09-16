خیّر کویتی بانی جایزه کنگره شعر «نبی رحمت» شد؛حمایت ثروتمندان از فرهنگ

علیرضا قزوه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری کنگره بین المللی شعر «نبی رحمت» که برای اولین‌بار جایزه دلاری به شاعران فارسی‌زبان و عرب‌زبان اهدا می‌کند، گفت: ما نبودیم که به فکر راه‌اندازی این جایزه افتادیم، بلکه یک مسلمان کویتی به نام آقای ابراهیم البغلی است که پیشنهاد برگزاری این جایزه را دادند. آقای ابراهیم البغلی گفتند من دوست دارم مبلغی برای حضرت رسول هزینه کنم و چه بهتر که این هزینه صرف برگزاری جایزه‌ای باشد که در آن شاعران مسلمان درباره حضرت محمد (ص) شعر می‌نویسند.

قزوه ادامه داد: ما پیشنهاد ایشان را با سفیرمان در کشور کویت مطرح کردیم و ایشان هم با وزارت خارجه مطرح کردند. در نهایت وزارت خارجه کار را به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی محول کردند. با توجه به اینکه من در سازمان فرهنگ و ارتباطات کارمند بودم و حدود ده سال در کشورهای هند و تاجیکستان نماینده فرهنگی ایران بودم و صبغه فرهنگی و شعری بیشتری از سایر دوستان در سازمان داشتم، کار را به من محول کردند. من هم با کمال افتخار پذیرفتم و فراخوان دادیم. الآن تعداد بسیار خوبی شعر آمده است و این روند ادامه دارد.‌

جایزه ۱۰ هزار دلاری کنگره بین المللی شعر «نبی رحمت»

وی درباره جایزه دلاری کنگره نبی رحمت و حامی مردمی آن، گفت: نباید متولی مسابقات شعر همیشه نهادها و سازمان‌ها باشند. بعضی وقت‌ها افراد هم دوست دارند در این کارها مشارکت کنند. الآن خیلی از ثروتمندان هستند که وقتی فوت می‌کنند، فقط هزینه گل مراسم‌شان می‌تواند یک رویداد فرهنگی را پوشش دهد. چه بهتر که ثروتمندان ما دغدغه‌های فرهنگی و ادبی هم داشته باشند و از این نوع رویدادها حمایت کنند. برگزاری این جایزه از این نظر پیشنهاد و ایده یک کار تازه است. امیدوارم این کنگره باعث شود به سمت کارهای فرهنگی برویم که بیشتر متکی به خود مردم باشد. چقدر خوب است که ما وقف شعر و وقف کتاب داشته باشیم.

قزوه درباره میزان جایزه‌ها و دبیران علمی این رویداد ادبی، گفت: در این کنگره ۶ تا جایزه داریم که یک جایزه ۲۵۰۰ دلاری، یک جایزه ۲۰۰۰ دلاری، یک جایزه ۱۵۰۰ دلاری و سه جایزه ۱۰۰۰ دلاری است. دبیر علمی بخش شعر عربی مرتضی حیدری آل کثیر است، دبیر علمی بخش شعر فارسی من هستم و دبیر اجرایی هم آقای ربانی از مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات هستند.

وی در پایان درباره برگزاری این جایزه در سال‌های بعد و مراسم اختتامیه این کنگره، گفت: نمی‌دانم سال‌های آینده برگزار شود یا نه. امیدوارم مثل سال اول، در سال‌های بعد هم حامی مردمی داشته باشیم. درباره برگزاری اختتامیه هم بگویم که خود آقای ابراهیم البغلی اظهار تمایل کرده به ایران بیاید و در مراسم اختتامیه شرکت کند. ما اختتامیه کنگره نبی رحمت را آبان‌ماه در دو شهر تهران و اصفهان برگزار می‌کنیم و امیدوارم با برگزاری این رویداد اتفاقات خوبی برای شعر نبوی بیفتد.