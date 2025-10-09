به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسونیزاده، مدیر آموزش و پرورش شهرستان شادگان ظهر امروز پنجشنبه در جریان بازدید از مدارس این شهرستان، ارتقای کیفیت آموزشی را مهمترین اولویت سال تحصیلی جدید عنوان کرد..
وی با تأکید بر ضرورت فراهمسازی زیرساختهای مناسب برای دانشآموزان و فرهنگیان گفت: کیفیت آموزشی زمانی معنا پیدا میکند که عدالت تحصیلی، توسعه فضاهای فرهنگی و پاسخگویی به نیازهای واقعی مدارس در دستور کار قرار گیرد.
حسونیزاده همچنین بر نقش خانوادهها در موفقیت نظام آموزشی تأکید کرد و افزود: هیچ نظام آموزشی بدون همراهی خانوادهها پایدار نمیماند. فعالسازی انجمنهای اولیا و مربیان، نشستهای مشاورهای با والدین و ایجاد ارتباط منظم با خانهها، از جمله سیاستهایی است که در سال جاری دنبال خواهیم کرد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده آموزشی شهرستان گفت: با تلاش همکاران فرهنگی، همراهی خانوادهها و انگیزه دانشآموزان، امیدواریم سال تحصیلی پیشرو، سالی سرشار از موفقیتهای آموزشی و پرورشی برای شادگان باشد و شاهد شکوفایی نسل آینده در این دیار باشیم.
