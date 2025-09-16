برخورد دو کامیون در محور مشهد به نیشابور منجر به مرگ یک نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: درپی اعلام مرکز EOC مبنی بر برخورد دو دستگاه کامیون در کیلومتر چهل و پنج محور مشهد به نیشابور، مقابل پمپ بنزین نور، نجاتگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای امام رضا (ع) با خودروی تخصصی ست نجات سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: به دلیل شدت برخورد، متأسفانه راننده کامیون در دم جان باخته بود که نجاتگران ابتدا با تثبیت و ایمن سازی صحنه سانحه، نسبت به رهاسازی متوفی اقدام کرده و فرد فوتی تحویل مراجع انتظامی شد.