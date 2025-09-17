به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون «دستورالعمل وظایف شهرداریها در مدیریت بحران»، ارائه گزارش اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تشریح تجارب و درس آموختههای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران کلان شهر تهران، ارائه گزارش مدیران بحران و پدافند غیرعامل کلانشهرها از اقدامات شش ماهه اول و برنامههای آتی سال ۱۴۰۴ و تبیین چالشهای موجود و بررسی راهکارهای پیشنهادی به میزبانی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، صبح امروز برگزار شد.
